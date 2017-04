Stockach Freispruch mit Folgen: Paragraf bewirkt Reaktivierung eines anderen Gerichtsverfahrens

Ein Nachbarschaftsstreit im Raum landet wiederholt vor dem Stockacher Amtsgericht. 2016 gab es bereits eine Verurteilung gegen einen Mann, der Streit mit einer Nachbarin in einem Mehrfamilienhaus hat. Nun wurde er zwar aufgrund von Zweifeln freigesprochen, aber das hat die Folge, dass ein anderer vorläufig eingestellter Prozess wieder aufleben kann.

Die Richtlinie "Im Zweifel für den Angeklagten" führte in einem gravierenden Nachbarschaftsstreit im Raum Stockach zu einem Freispruch für den Angeklagten. Das eigentliche Problem ist damit aber noch weit von einer Lösung entfernt und der Mann steht bald erneut vor dem Amtsgericht.

Der Angeklagte, der seit drei Jahren in einem Mehrfamilienhaus wohnt, soll eine 62-jährige Nachbarin im vergangenen Dezember mit den Worten "Du Drecksau!" beleidigt haben, lautete der Vorwurf. Der Mann, der gesundheitliche Probleme und einen Betreuer hat, saß alleine ohne Rechtsbeistand im Gerichtssaal und brachte seine Sicht der Geschehnisse vor. Die 62-Jährige hatte keine klare Erinnerung mehr an die Ereignisse des betreffenden Tages und ihre Aussage wich von ihren früheren Schilderungen für den Strafantrag ab.

Eine andere Hausbewohnerin gab im Zeugenstand an, dass alles eher andersherum gewesen sei: Die 62-Jährige habe den Mann beleidigt – und auch sie selbst. Eine andere Zeugin, die den Angeklagten gut kennt, fasste zusammen, dass das mutmaßliche Opfer den Mann fast wöchentliche bei der Polizei anzeige, Protokoll über ihn führe und ihr mehrfach lange E-Mails mit Vorwürfen gegen ihn geschickt habe. "Sie will ihn aus dem Haus haben", erklärte die Zeugin, die ihn bei der Wohnungssuche unterstützt. Sie verwies auf seine Bemühungen. Und auch der Angeklagte betonte, dass er es schon lange versuche, aber aufgrund seiner persönlichen Situation nur Absagen bekomme.

Wegen einer früheren Auseinandersetzung mit seiner Nachbarin wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch war der Mann zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Seit 2001 gab es zudem mehrere Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und verschiedener Drogendelikte, die jeweils mit Geldstrafen endeten. Die Aussagen im aktuellen Fall wegen Beleidigung ergaben weder für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft noch für die Richterin ein eindeutiges Bild, wer die Wahrheit und wer die Unwahrheit sagte. "Der Sachverhalt hat sich nicht zweifelsfrei bestätigt", so die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Sie beantragte deshalb einen Freispruch.

Die Richterin stimmte damit überein und begründete den Freispruch mit den Argumenten, die bereits die Vertreterin der Staatsanwaltschaft vorgebracht hatte. “Nach dem, was wir gehört haben, bleiben Zweifel”, erklärte sie. Es gebe keine objektiven Beweismittel. Es gelte somit: Im Zweifel für den Angeklagten. Das Gericht müsse für eine Verteilung zweifelsfrei überzeugt sein. Das bedeute allerdings nicht, dass es den Vorfall nicht gegeben habe, betonte sie. "Aber wir wissen nicht, was passiert ist." Sie vermutete, dass die 62-Jährige Ereignisse verschiedener Tage vermischt haben könnte und führte auch an, dass die Zeugin aus dem Haus aufgrund der Wohnsituation die angeklagte Beleidigung hätte hören müssen, dies aber nicht tat. “Das Atmosphäre im Haus ist so vergiftet, dass ich nicht weiß, wem man glauben kann”, fasste sie zusammen. "Ich fürchte, wir haben uns nicht zum letzten Mal getroffen." Die Richterin riet dem Mann zu einem Auszug. "Das wäre keine Niederlage, sondern eine Befreiung."

Trotz des Freispruchs kommt auf dem Mann bald schon das nächste Verfahren zu. Es war nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung vorläufig eingestellt worden, weil eine Verurteilung hier wahrscheinlich erschien. Da es diese aber nicht gab, kann nun das andere Verfahren wieder aufleben.

Paragraf 154 StPO

In der Strafprozessordnung (StPO) regelt Paragraf 154 die Teileinstellung bei mehreren Taten. Der vierte Absatz lautet: "Ist das Verfahren mit Rücksicht auf eine wegen einer anderen Tat zu erwartende Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung vorläufig eingestellt worden, so kann es, falls nicht inzwischen Verjährung eingetreten ist, binnen drei Monaten nach Rechtskraft des wegen der anderen Tat ergehenden Urteils wieder aufgenommen werden."