Stockach Frank Weigelt ist der neue Mann bei der Volkshochschule

Der gebürtige Bremer leitet seit Januar die Hauptstelle Stockach der Volkshochschule Landkreis Konstanz. Sein Ziel: Die VHS stärker in der gesamten Bevölkerung verankern.

Frank Weigelt kann seine Herkunft aus dem Norden Deutschlands nicht verleugnen. Man hört es an der Mundart – und wenn sein Handy klingelt, denn der Klingelton ist Möwengeschrei. Seit Anfang Januar leitet Weigelt, der 1974 in Bremen geboren wurde, die Hauptstelle der Volkshochschule Landkreis Konstanz (VHS) in Stockach und den Bereich Kultur der VHS. Die erste Fasnacht samt Laufnarrenschlag des Narrengerichts hat er erfolgreich absolviert – wobei die Fasnacht an sich für ihn ohnehin nicht unbekannt sei: "Ich habe für längere Zeit an der Mosel gewohnt", erzählt Weigelt.

Nach dem Abitur in Koblenz folgten Lehr- und Wanderjahre: Studium der Ethnologie in Göttingen, Promotion in Luzern, wissenschaftliche Mitarbeit an der Universität Hamburg. Religiöse Traditionen außerhalb Europas, vor allem der Buddhismus, das war in der akademischen Zeit sein großes Thema. In seiner Doktorarbeit untersuchte Weigelt, wie Flüchtlinge, die nach dem Vietnamkrieg in die Schweiz gekommen waren, ihre Religiosität wieder erweckten. Dabei lebte er drei Jahre mit den Menschen und nahm an ihren Aktivitäten teil – teilnehmende Beobachtung nennt das der Fachmann.

In die akademische Zeit fallen auch Weigelts erste Erfahrungen mit der Erwachsenenbildung: "Die Weitergabe von Wissen war mir schon immer wichtig", erzählt er. Schon im Studium, aber auch später habe er unterrichtet und einschlägige Weiterbildungen absolviert. Das ist die Verbindung zu seiner jetzigen Tätigkeit. Für die VHS will er eine noch stärkere Verankerung in der gesamten Bevölkerung erreichen: "Die VHS soll noch mehr präsent sein in Stadt und Region", sagt er – etwa mit einem noch breiteren Programm und Kooperationen.

Der Familie wegen sei er mit seiner Frau, die aus der Schweiz stammt, und den beiden gemeinsamen Kindern nach Süddeutschland gezogen, wo sich diese Arbeitsmöglichkeit ergeben habe. Die frühere Hauptstellenleiterin Jana Mühlstädt-Garczarek habe sich beruflich anders orientiert, erklärt die Vorstandsvorsitzende der VHS, Nikola Ferling. Weigelt zog mit Familie aufs Land, in den Engener Ortsteil Biesendorf nahe dem Witthoh in ein altes Bauernhaus, wo sie Ziegen und Pferde halten. Ein anderer Ausgleich für ihn sei, an Oldtimern herumzuschrauben – aktuell an einem Motorrad vom Typ ES 150 vom VEB Motorradwerke Zschopau.

Angebote der VHS in Stockach