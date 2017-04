Stockach Förderverein der Naturfreunde bestätigt Vorstand im Amt

Die Unterstützer der Naturfreunde fördern Ski- und Snowboardlehrer und schmieden neue Pläne.

Sie unterstützen den Hauptverein tatkräftig und ihre Mitgliedsbeiträge fließen vor allem in die Förderung der Ski- und Snowboardlehrer: die Vorstandsmitglieder des Fördervereins der Naturfreunde Stockach. Bei der Jahresversammlung des im Jahre 2010 gegründeten Vereins begrüßte Vorsitzender Rainer Seige Vorstandsmitglieder und Mitglieder. Seige hatte 2015 den Vorsitz von Robert Delhey übernommen, der den Verein fünf Jahre geführt hatte.

Den Bericht von Schriftführerin Nicki Vogt, die aus beruflichen Gründen nicht anwesend sein konnte, verlas Nadine Restle. Drei Sitzungen hatte der Vorstand abgehalten. Dabei wurde der Zuschuss für die Anzüge der Ski- und Snowboardlehrer festgelegt und die Mithilfe beim Brettlemarkt sowie beim Stand der Naturfreunde beim Schweizer Feiertag vorbereitet. Für das Jahresprogramm der Naturfreunde machte man sich auf Sponsorensuche und beteiligte sich an der Gestaltung des Heftes. Ungewöhnlich war der Ort der dritten Vorstandssitzung, an Bord eines Schiffes.

Kassierin Nadine Restle verbuchte einen Gewinn von 1211 Euro. 207 Mitglieder zählt der Förderverein. Manfred Gohl hatte die Kasse geprüft und alles für in Ordnung befunden. Die Entlastung des Vorstands erfolgte ohne Gegenstimme, ebenso die Neuwahlen, die die Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigten. Manfred Gohl, Vorsitzender der Naturfreunde Stockach, dankte für die Unterstützung durch den Förderverein und bat um Mithilfe beim Schweizer Feiertag am Stand in der Unterstadt.