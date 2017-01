Stockach Förderverein Schulverbund-Nellenburg: Ein würdiges Aushängeschild

Förderverein des Schulverbundes Nellenburg engagiert sich vielfältig und hat noch einige Aktivitäten für das kommende Jahr geplant.

Der Förderverein des Schulverbunds Nellenburg entwickelt sich prächtig. Die Berichte der ehemaligen Schriftführerin Marlies Gohl für 2015 und ihrer Nachfolgerin Susanne Kempter für 2016 waren ebenso positiv wie der Kassenbericht von Christina Wiggenhauser. Die Frage der Entlastung übernahm der frühere Schulleiter Manfred Kehlert, der den Verein lobte: "Das ist einfach ein großartiger Verein. Ich freue mich unheimlich, dass er sich so entwickelt hat – von einer kleinen überschaubaren Gruppe zu einer wirklich ganz großen mit ganz viele Aktivitäten." Diese Aktivitäten seien nicht selbstverständlich und täten der Schule gut. Genau das sei damals auch seine Intention gewesen, als er so für den Förderverein gekämpft habe. Der Schulverbund Nellenburg werde durch den Förderverein auch nach außen glänzend vertreten.

Zur Hauptversammlung des Fördervereins Schulverbund Nellenburg waren neben dem Vorstand elf Zuhörer gekommen. Weil der Vorsitzende Bernhorst Koch verletzungsbedingt fehlte, leitete sein Stellvertreter Walter Dix die Sitzung, bei der Bernhorst Koch (Vorsitzender), Christina Wiggenhauser (Kassiererin) und Steffen Jahn (Beisitzer) für weitere zwei Jahre gewählt wurden und Jutta Höre als Kassenprüferin im Amt bestätigt wurde. Dank und Lob gab es auch von Schulleiterin Beate Clot für die Arbeit des Vorstands. Bei jeder Veranstaltung sei es schön, dass die Schule auf den Förderverein zurückgreifen könne.

Die Schüler-Mitverantwortung (SMV) sei sehr umtriebig und plane die Umgestaltung des Schulhofes. Clot könne sich vorstellen, dass die Schüler dazu auf den Förderverein zukämen. Im Rahmen des sozialen Engagements werde gerade eine Kooperation mit einer Behindertenwerkstatt in Tettnang aufgebaut. In einer Arbeitsgemeinschaft bereiteten Schüler Holzspielzeuge vor, die dann nach Tettnang geliefert und dort weiter verarbeitet würden. Eine Klasse wolle die Werkstatt besuchen und frage beim Förderverein nach Übernahme der Buskosten an.