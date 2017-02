Stockach Flüchtlingsunterkünfte in Stockach: Gebühren steigen drastisch

Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften werden teurer. Vor allem arbeitende Flüchtlinge spüren das an ihrer eigenen Kasse.

128 Prozent mehr Wohnungskosten, und das praktisch von einem Tag auf den anderen: Einer solchen Preiserhöhung sehen sich in diesen Tagen einige Bewohner von Flüchtlingsunterkünften im Kreis Konstanz gegenüber. Einer von ihnen ist Azim Karezai. Er lebe seit zwei Jahren in der Gemeinschaftsunterkunft im früheren Hotel Linde in Stockach, erzählt der Mann, er stamme aus Afghanistan und sei vor den Taliban geflohen. Für den Platz in einem mit drei Personen belegten Zimmer zahlte er 140 Euro im Monat. Doch seit November ist dieser Preis stark gestiegen, auf 320 Euro im Monat. Dies geht aus einem auf Januar datierten Gebührenbescheid des Landratsamtes hervor. Die Mehrkosten von 180 Euro im Monat werden demnach nun rückwirkend ab November fällig.

Karezai arbeitet seit Mai für das Singener Büro der Zeitarbeitsfirma Persona Plan, eingesetzt sei er in der Rival-Fabrik in Stockach, erzählt er. Dadurch hat er zwar ein Einkommen. Riesig ist dieses aber nicht. Karezai sagt klar, dass er die neue höhere Miete nicht rückwirkend bezahlen könne, und zählt Ausgaben auf. Neben der Miete sind die größten Posten auf seiner Liste Lebensmittel, Kleidung, Handy, Fahrkarten.

Ulrike Stiller vom Stockacher Helferkreis bringen Nachrichten wie diese regelrecht auf die Palme. Für sie sei es vollkommen in Ordnung, dass Flüchtlinge für ihre Unterkunft auch bezahlen, das betont sie im Gespräch mehrfach. Allerdings müsse der Preis auch der Qualität des Wohnens angemessen sein. Auf dem freien Wohnungsmarkt würde man in Stockach zwar sicher nicht weniger bezahlen, das gibt Stiller zu. Doch dann hätte man dafür eine eigene Wohnung und kein früheres Hotelzimmer zu dritt – für das dann zusammen 960 Euro Miete anfallen. Stiller kritisiert außerdem, dass die Helferkreise von der Gebührenerhöhung zuvor nichts mitbekommen hätten: "Sonst hätten wir versuchen können, uns etwas einfallen zu lassen." Zum Beispiel mehr Wohnungen auf dem freien Markt für die Flüchtlinge zu suchen – in der derzeitigen Situation allerdings eine sehr schwierige Aufgabe, so Stiller. Und sie argumentiert: Wenn ein so hoher Preis fürs Wohnen anfällt, könnte das Flüchtlinge davon abhalten, sich eine Arbeit zu suchen, was der Integration nicht förderlich wäre.

Diese Gefahr sieht Ludwig Egenhofer, Leiter des Amtes für Migration und Integration am Konstanzer Landratsamt, nicht. Er rechtfertigt die Höhe der neuen Gebühren teilweise damit, dass alle Nebenkosten in der Summe enthalten seien – und diese Nebenkosten stiegen eben auch für das Landratsamt. Außerdem habe man in den vergangenen zwei Jahren Millionen in die Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis investiert. Diese Beträge seien nun mit der neuen Gebührenordnung auf alle Plätze im Landkreis Konstanz umgelegt worden. Denn man habe gesehen, dass bisher einfach zu wenig verlangt worden sei. Und Egenhofer erklärt: Grundsätzlich müssten die Gebühren die Kosten decken. Ob das der Fall ist, werde demnächst der baden-württembergische Rechnungshof prüfen. Und man müsse aufpassen, dass sich einheimische Bedürftige nicht benachteiligt fühlten. Schließlich heiße Integration auch, sich langsam an den deutschen Arbeitsmarkt zu gewöhnen. Doch auch Egenhofer sieht, dass 320 Euro im Monat ein hoher Preis für einen Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft ist. Meistens spüre das ein Flüchtling allerdings nicht an den eigenen Finanzen: Wer weniger verdient, zahle die Gebühr anteilig, in den meisten Fällen übernehme sie das Jobcenter.

Die neuen Gebühren

Die neue Gebührenordnung gilt seit dem 1. November 2016. Für den Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft können einem erwachsenen Flüchtling nun statt bisher 140 Euro bis zu 320 Euro monatlich berechnet werden, sagt Benedikt Graf, Pressesprecher beim Landratsamt. Dieser Höchstsatz werde ab einem Monatseinkommen von 818 EUR erhoben. Ein Asylbewerber zahlt die Gebühr anteilig selbst, wenn er über ein Monatseinkommen von 434 Euro verfügt. (cla/eph)