Stockach Flüchtlingskinder basteln für Senioren dekorative Grasköpfe

Bei einem Projekt können sich Jungen und Mädchen in der Gemeinschaftsunterkunft in Stockach kreativ austoben. Dieses mal entstanden Grasköpfe, die verschenkt werden

Es ist eine muntere Gruppe aus knapp 15 Flüchtlingskindern aus aller Welt, die im Bastelraum ihrer Unterkunft in Stockach fleißig an ihrem neusten Projekt arbeitet: Grasköpfe. Für diese wird zuerst ein Beutel mit Grassamen und Streu gefüllt. Dann bekommt er Augen, Nase, Mund und Ohren, wird in einen Topf gestellt und gegossen. Die grünen Haare, also das Gras, wachsen dann oben aus dem Beutel heraus und vervollständigen das Bild eines Kopfes. Zusätzlich können die Kinder Verzierungen anbringen. So wie die zehnjährige Anahita, die ihrem Graskopf eine pinke Schleife umgebunden und damit eine eigene Note verliehen hat.

Leiterinnen dieser munteren Bastelstunde sind Katja Stolz und Ute Kohlmann, die die Kinder ehrenamtlich unterstützen. Die Materialkosten werden durch die Bürgerstiftung Stockach getragen, die Kreativität und Ideen steuern die Kinder selbst bei. Spaßig sei es aber immer, so Ute Kohlmann. "Das schönste sind die strahlenden Kinderaugen", erklärt sie. Die Grasköpfe seien dabei nicht das erste Projekt. "Wir haben mit selbst gemachten Adventskalendern angefangen", erzählt Katja Stolz. Dann bastelten sie Schneemänner und Hasen, Ostereier und Kistengärten sind geplant. Besonders stolz seien sie auf Indianeranzüge.

Dieses Mal ist die Bastelei aber nicht zum Behalten gedacht. "Die Kinder wollen zeigen, wie dankbar sie sind", erklärt Katja Stolz. "Deswegen werden die Köpfe an die Senioren im Altenpflegeheim vergeben." Es gehe darum, etwas zurückzugeben. Es sei perfekt, wenn die Kinder dabei auch Spaß hätten. Und die Sprachbarrieren hielten sich in Grenzen. "Alle verstehen Deutsch sehr gut", sagt Kohlmann. "Sie lernen das sehr schnell in der Schule oder im Kindergarten."

Natürlich gibt es auch ab und zu etwas zum Naschen. "Ich bin wegen der Schokolade hier", sagt Anahita scherzhaft. "Der schönste Graskopf gewinnt einen Preis. Einen Schokohasen", verrät das Mädchen grinsend. Das motiviere noch mehr.