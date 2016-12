Stockach Florian Aicheler ist ein Mann für alle Notfälle

Was mich bewegt: Florian Aicheler will Menschen helfen. Dafür spendet er seine Freizeit dem Ehrenamt. Für den Ortsverein des Roten Kreuzes in Stockach ist er jeden Tag abrufbar.

Florian Aicheler hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu helfen. Die Leidenschaft für das Rote Kreuz entspringe der Motivation Gutes zu tun, sagt der Rettungssanitäter aus Mühlingen. Und der Freude über gute Nachrichten von ehemaligen Patienten. Er sagt: "Ich mag einfach die Arbeit mit Menschen." Egal, ob es sich dabei um die Arbeit am Patienten oder die Aufgaben seiner Führungsposition im Ortsverein handle. Gemeinsam mit Christa Riffler übt er das Amt der Bereitschaftsleitung im Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes in Stockach aus.

Er lobt auch die Gemeinschaft und betont, wie viel Spaß sie bei gemeinsamen Unternehmungen hätten. Innerhalb des Vereins sei man immer füreinander da, sagt der Bereitschaftsleiter. "Wir sind wie eine große Familie." Die Kameradschaft sei wichtig, wenn Einsätze mal kein gutes Ende nehmen. In solchen Fällen fiele es ihm, wie vielen seiner Kameraden, nicht leicht, mit der Situation umzugehen, sagt er. Da brauche man den Rückhalt der Kameraden.

Der 32-jährige Justizvollzugsbeamte ist seit 16 Jahren im Ortsverein aktiv. Als Rettungssanitäter verfügt er über die erforderlichen Ausbildungen, um im Notfall jede Aufgabe übernehmen zu können. Er kann den Krankenwagen fahren, die Gruppe anführen oder als Mitglied in der Gruppe den Patienten versorgen. Die Ausbildung zum Rettungssanitäter ist die höchste Stufe, die man ehrenamtlich erreichen kann. Die Weiterbildung zum Rettungsassistenten sei zu zeitintensiv und daher eher den hauptberuflichen Sanitätern vorbehalten, sagt Aicheler. "Ich habe das Praktikum, das bei der Ausbildung zum Rettungssanitäter verlangt wird, in meinem Jahresurlaub gemacht." Das seien exakt die geforderten sechs Wochen gewesen, sagt er.

An den Wochenenden arbeitet der 32-Jährige ehrenamtlich beim Roten Kreuz. "Wenn denen noch jemand fehlt, unterstütze ich die hauptamtlich Angestellten des DRK beim Rettungsdienst", sagt der Justizvollzugsbeamte. Dann verbringt er den Tag oder die Nacht im DRK-Heim und steigt bei Alarmierung in den Rettungswagen, um Menschen in Not zu helfen. Während das DRK nur für die tatsächlichen Einsatzfahrten im Rettungswagen zuständig ist, kümmert sich der Ortsverein des DRK um alles andere. Auch um Kurse in Erster Hilfe, die Fahranfänger absolvieren müssen, oder die Ersthelferschulung der anderen Hilfsorganisationen werden von dem Verein übernommen. "Natürlich helfen wir uns gegenseitig aus und arbeiten zusammen", sagt Florian Aicheler. "DRK und Ortsverein gehen Hand in Hand." Zwischen den Hilfsorganisationen herrsche aber ohnehin ein reger Austausch. Auch mit Feuerwehr und THW veranstalte der Ortsverein gemeinsame Proben und Übungen.

Doch die Doppelbelastung von DRK und Ortsverband war Florian Aicheler nicht genug. Seit einem Jahr ist er zusätzlich Mitglied der Mühlinger Feuerwehr. Wer sich neben seinem Beruf in Vollzeit noch in drei Hilfsorganisationen einbringt, dem bleibt nicht mehr viel Zeit für Freunde und Familie, oder? Florian Aicheler hat die perfekte Lösung: "Ich habe alle angesteckt. In meiner Familie ist mittlerweile jeder beim DRK involviert." Denn im Ortsverein Stockach kann man sich in vielen Bereichen engagieren. "Wer nicht unbedingt mit dem Rettungswagen zu Einsätzen fahren mag, der kann bei Blutspendeaktionen, der Altkleidersammlung oder den Sanitätsdiensten helfen", sagt Florian Aicheler.

"Wer Menschen helfen möchte, der findet bei uns eine Aufgabe, die ihm gefällt", verspricht er und ist vollkommen überzeugt von seiner Aufgabe. Er würde gerne noch mehr Leute für den Dienst begeistern: "Wir freuen uns immer über Zuwachs."



Zur Serie

In loser Folge wollen wir Menschen vorstellen, die sich mit ganzem Herzen für eine Sache engagieren. Sei es im Sport, in einem Rettungsdienst, in einem Verein oder ganz privaten Hobby. Wer bei dieser Serie mitmachen will, kann gerne eine E-Mal schreiben an stockach.redaktion@suedkurier.de