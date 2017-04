Stockach Finnische Sprachschule: Wo Kinder 15 grammatikalische Fälle büffeln

Kinder lernen die Sprache ihrer finnischen Mütter, denn zu Hause sprechen sie nur unregelmäßig Finnisch – den deutschen Vätern ist die verzwickt zu lernende Sprache zu schwer. Zu verdenken ist denen das nicht angesichts von gleich 15 grammatikalischen Fällen.

Finnland und Stockach – da lassen sich auf den ersten Blick eigentlich keine Gemeinsamkeiten ausmachen. Doch seit fast einem Jahr gibt es eine Gemeinsamkeit, nämlich die "Finnische Sprachschule in der Bodenseeregion", so ihr offizieller deutscher Name, die ihren Sitz in Stockach hat. Organisatorisch ist die "Bodenseen seudun suomalainen kielikopulu", das ist ihr finnischer Name, ein Verein, dessen Zweck es ist, "die Bildung und Erziehung sowie Kultur der Kinder zu fördern", wie es in der Vereinssatzung heißt.

Die 16 Kinder, die diese Schule einmal monatlich besuchen, kommen aus einem weiten Umkreis; aus Karlsruhe, Immenstaad, Fischbach, Salem, Meersburg, Konstanz und Kreuzlingen. "Vor ein paar Jahren haben wir uns unregelmäßig und formlos getroffen, um uns auszutauschen", erklärt Vorstandsmitglied Minna Nykänen-Archner aus Stockach, deren beide Kinder ebenfalls die Schule besuchen. Dann wurde die Idee geboren, sich regelmäßig zu treffen und eine Schule zu gründen. "Wir haben mit sechs Familien und acht Kindern angefangen, inzwischen kommen 16 Kinder aus neun Familien in unseren Unterricht," erläutert die erste Vorsitzende des Vereins, Mirva Kleinherne, die mit ihrer Familie in Salem wohnt. Stockach wurde als Schulstandort ausgewählt, weil die Stadt zum einen ziemlich zentral liege, zum anderen unterrichte Dirk Archner, verheiratet mit der Finnin Minna Nykänen-Archner, seit Jahren am Berufsschulzentrum, und so habe er mit dem früheren Schulleiter Karl Beirer diese sehr gute Standortlösung gefunden. Der Kreis Konstanz als Schulträger stellt die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung.

"Natürlich fallen für den Unterricht auch Kosten an", so Kleinherne, "aber diese werden zu 80 Prozent vom Verein Suomi-Scura Ry aus Finnland übernommen. Dieser finnische Verein unterstützt finnische Aktivitäten im Ausland. "Die restlichen 20 Prozent werden über unsere Mitgliedsbeiträge abgedeckt", ergänzt Kleinherne.

Aber weshalb sollten Kinder finnischer Eltern neben den normalen staatlichen Schulen auch noch eine finnische Schule besuchen? Man sollte doch annehmen, dass in diesen Familien zuhause die finnische Sprache gepflegt wird – aber so einfach scheint das nicht zu sein, zumal in allen besagten Familien die Ehefrau Finnin ist, während der Mann Deutscher ist und die finnische Sprache kaum beherrscht. "Als die Kinder noch klein waren, haben wir versucht, zuhause konsequent Finnisch zu sprechen, was auch geklappt hat", erzählt Lisa Lippoth, die bereits in zweiter Generation im Raum Tuttlingen lebt, "als die Kinder aber in den Kindergarten gingen und die deutsche Sprache mit nach Hause brachten, war es mit unserer Konsequenz vorbei", gesteht die Mutter zweier Kinder. "Die finnische Sprache ist ungemein schwierig zu erlernen, da es in ihr keine grammatikalischen Geschlechter, keine Präpositionen, dafür aber 15 grammatikalische Fälle gibt", ergänzt Mirva Kleinherne.

Die Kinder werden in zwei Altersgruppen unterrichtet. Bei den Kindern bis sechs Jahren steht der Erwerb der finnischen Sprache im Vordergrund. Die Lehrerin Leena Andreller aus Karlsruhe sagt, dass sie für bestimmte Erläuterungen auch die deutsche Sprache verwende. Anders im Unterricht für die Kinder von sieben bis zwölf Jahren. In dieser Gruppe wird nur Finnisch gesprochen, und der Schwerpunkt liegt nicht im Spracherwerb, sondern in der Behandlung und Besprechung von aktuellen Themen, die die finnische Kultur und Politik betreffen.

Die Einrichtung

Der Unterricht der "Finnischen Sprachschule in der Bodenseeregion" findet einmal monatlich sonntagnachmittags von 13 Uhr bis 17 Uhr in den Räumen des Berufsschulzentrums Stockach, Conradin-Kreutzer-Straße 1, statt. Unterrichtet werden dabei Kinder bis zum Alter von 14 Jahren, und zwar in zwei Altersgruppen. Kontakt für Anmeldungen und weitere Informationen: Mirva Kleinherne (Vorsitzende des die Schule betreibenden Vereins), E-Mail-Adresse: suomikoulu-bodensee@web.de