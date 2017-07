Stockach Feuerwehreinsatz im Stadtgarten: Kind verkeilt sich in Astgabel

Ein Kind ist am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, beim Spielen auf einem Baum im Stadtgarten in Stockach abgerutscht.

Dabei klemmte es sich ein Bein in einer Astgabel ein und konnte sich nicht mehr befreien, teilt die Feuerwehr in einem Presseschreiben mit. Die Mutter habe dem Kind, das in etwa einem Meter Höhe eingeklemmt war, ebenfalls nicht helfen können. Sie alarmierte die Feuerwehr. Ein Stockacher Feuerwehrmann, der sich bereits auf dem Weg zum Gerätehaus befand, erkannte die Notlage, stoppte direkt an der Einsatzstelle und half der Mutter beim Festhalten ihres Kindes, heißt es in dem Schreiben weiter. Wenig später trafen vier Feuerwehrfahrzeuge, Notarzt und Rettungsdienst ein. Gemeinsam mit dem Einsatzleiter sei es der Mutter und dem helfenden Feuerwehrmann schließlich gelungen, das Kind zu befreien. Nach kurzer Betreuung durch den Rettungsdienst konnte es zurück zu seiner Mutter.