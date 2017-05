Stockach Feuerwehr und DRK arbeiten Hand in Hand

Feuerwehr und DRK arbeiten Hand in Hand

Bei der Hauptprobe der Feuerwehr-Abteilungen Espasingen und Wahlwies mit dem Roten Kreuz erweist sich der Einsatz der Wärmebildkamera im Rauch als sehr nützlich.

Als am Samstag um kurz nach 16 Uhr die Sirene am Rathaus losging, wussten die Espasinger Bürger und die Mitglieder der Feuerwehr, dass es sich nicht um einen Ernstfall, sondern um die Hauptübung handelte. Diese findet seit vielen Jahren gemeinsam mit der Abteilung Wahlwies statt. Diesmal waren auf Einladung der Wahlwieser auch die Helfer des DRK-Ortsvereins Stahringen-Wahlwies mit Bereitschaftsleiter Bruno Conrad dabei. Die Übungsannahme war eine Verpuffung im ehemaligen Gasthaus Adler an der Durchgangsstraße. Mehrere Vermisste wurden gemeldet.

Aufgrund der Nähe des Schauplatzes zur Feuerwache trafen die Espasinger Feuerwehrleute sehr schnell ein. Abteilungskommandant Michael Jerg leitete den Einsatz und sprach sich fünf Minuten später mit dem Wahlwieser Gruppenführer Tobias Bertsche ab. Weil dichter Rauch aus dem Keller kam, drangen die Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten ins Gebäude ein. Aufgrund schlechter Sicht kam die Wärmebildkamera zum Einsatz. Gesamtkommandant Uwe Hartmann war gespannt, wie sie funktionierte. Durch den kalten Übungsrauch werde sie manchmal gestört. Sie erwies sich als sehr hilfreich. Die sechs Vermissten, alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr, wurden nach kurzer Zeit gefunden. Das sei im Ernstfall wichtig, denn Personen, die lange giftigen Rauch einatmen, haben keine Überlebenschance, erklärte Hartmann. Über eine Leiter wurden einige aus dem Obergeschoss befreit. Drei Vermisste stellten Verletzte dar, die von den Ersthelfern des DRK behandelt werden mussten. "Einen offenen Knochenbruch und eine Verbrennung am Unterarm haben wir steril abgedeckt und desinfiziert. Die dritte Person hatte einen Schock und eine Rauchgasvergiftung. Wir haben die Füße hochgelagert und ihr Sauerstoff gegeben", beschrieb Anna Vogel das Vorgehen.

Etwa 25 Feuerwehrmänner und -frauen aus Wahlwies und 14 aus Espasingen waren vor Ort. Nach dem Einsatz brachten einige die benutzten Schläuche, Masken und Flaschen nach Stockach. Auf der dortigen Wache werden die Schläuche gereinigt und geprüft und die Masken ebenfalls gereinigt, desinfiziert und geprüft. Die Kameraden nehmen bei der Abgabe die gleiche Menge wieder mit, um ihre Fahrzeuge aufzufüllen. Zum 1. August fängt ein zweiter Gerätewart in Stockach an. Dann soll es für alle Wehren der Verwaltungsgemeinschaft möglich sein, ihre Sachen nach Stockach zu bringen.

Uwe Hartmann lobte den Ablauf. "Die Fahrzeugaufstellung war gut, das Vorgehen richtig. Die Platzverhältnisse waren durch parkende Autos und Schaulustige recht beengt." Der Lüfter sei zügig eingesetzt worden, die Wärmebildkamera habe super funktioniert. Auch für Wahlwies solle in den nächsten Jahren eine beschafft werden. Die Zusammenarbeit der Abteilungen und mit dem DRK habe geklappt. Auch Michael Jerg war zufrieden. Zwar sei eine Hauptübung nicht in erster Linie für die Feuerwehr zum Üben, sondern auch, um die Arbeit zu zeigen. "Aber es ist schon was Besonderes, mit einer Nebelmaschine proben wir nicht immer."

Die ersten fünf Einsätze

Die Feuerwehr Stockach, Abteilung Wahlwies, hat auf ihrer Homepage für das laufende Jahr schon fünf Einsätze notiert: Wasserrohrbruch, Kaminbrand, Gebäudebrand, Auslösen einer Brandmeldeanlage und Ölspur. Wenn im Bereich Wahlwies/Espasingen ein Brand mit Vermissten gemeldet wird, werden automatisch die Abteilungen Wahlwies, Espasingen und Stockach Stadt alarmiert, erklärt Abteilungskommandant Rüdiger Lempp. Damit sei auch sichergestellt, dass immer genügend Einsatzkräfte verfügbar seien. (wig)