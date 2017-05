Stockach Feuerwehr rückt zu einer Wasserrettung aus

Die Einsatzkräfte retteten eine Person aus der Mahlspürer Aach.

Die Stockacher Feuerwehr ist am Vormittag zu einer Wasserrettung ausgerückt. Der Alarm sei um kurz nach 10 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen, erklärt Einsatzleiter Johannes Zehnle. Als die Feuerwehrleute wenige Minuten später am Einsatzort an der Mahlspürer Aach angekommen seien, hätten Anwohner allerdings schon damit begonnen gehabt, die Person aus dem Wasser zu ziehen. Die Feuerwehr habe dann nur noch betreuen müssen, bis der Rettungsdienst vor Ort war. Auch die DLRG war laut Zehnle am Einsatzort, habe aber nicht mehr eingreifen müssen. Laut Informationen von Bernd Schmidt, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, war die gerettete Person nicht schwer verletzt, kam aber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Fremdverschulden oder einen Unfall schließt die Polizei aus. Laut Auskunft der Feuerwehr waren 14 Feuerwehrleute in drei Fahrzeugen im Einsatz, hinzu kamen Rettungsdienst, Polizei und DLRG.