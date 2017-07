Stockach Feuerwehr muss zweimal zur Flüchtlingsunterkunft ausrücken

Die Stockacher Feuerwehr hatte am Wochenende zwei Einsätze in der Flüchtlingsunterkunft Oberstadt. Beide Male ging der Alarm von der Brandmeldeanlage aus. Ein Feuer war aber jeweils nicht zu finden.

Der erste der beiden Alarme ging am Samstag um kurz vor 21 Uhr ein. Wie die Stockacher Feuerwehr in einer Pressemeldung mitteilt, haben die Einsatzkräfte festgestellt, dass ein Feuermelder betätigt wurde. Einen Brand haben die Feuerwehrleute demnach aber trotz intensiver Suche und der Befragung mehrerer Bewohner nicht gefunden. Die Feuerwehr setzte die Brandmeldeanlage wieder zurück in den Ursprungszustand. Im Einsatz waren 14 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen.

Am Sonntagmorgen löste die Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft Oberstadt dann ein zweites Mal an dem Wochenende aus. Wie die Feuerwehr in einer weiteren Pressemeldung mitteilt, ging der Alarm gegen 7.30 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte ankamen, stellten sie demnach deutlichen Rauchgeruch im Bereich des ausgelösten Rauchmelders fest. In einem Flur vor einer Küche war laut der Meldung ein Brandloch im PVC-Boden, das wahrscheinlich von einem heißen Topf herrührte.

Die Feuerwehrleute suchten mit einer Wärmebildkamera nach einem möglichen Brandherd, konnten aber keinen finden. Die Einsatzkräfte setzten die Brandmeldeanlage daher wieder in den Ursprungszustand zurück. Im Einsatz waren 13 Feuerwehrleute, zusätzlich vier in Bereitstellung, mit drei Fahrzeugen. Beide Einsätze dauerten jeweils etwa eine halbe Stunde.