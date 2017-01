Stockach Feuerwehr lobt nach der Übung die Wahlwieser Grundschüler

Um in einem Ernstfall zu wissen, was zu tun ist, gab es an der Wahlwieser Grundschule eine Feuerwehrübung.

Feueralarm in der Grundschule Wahlwies – und diesmal rückte die Feuerwehr mit neun Personen, einem Löschgruppenfahrzeug aus Wahlwies und Marco Knaupp im Drehleiterfahrzeug aus Stockach an. Gemeldet worden war am Freitagmorgen ein Kellerbrand, glücklicherweise aber nur als Übungsannahme.

Als Christine Oßwald, Feuerwehrfrau aus Stockach, im Oktober an der Schule war, um alle Klassen in Brandschutz zu unterrichten, kam die Idee auf, eine Räumung mal richtig zu üben. "Wir haben die Fluchtwege eingeübt. Auch die Feuerwehr war sehr interessiert an einer solchen Übung." Für die vierte Klasse steht das Thema Feuerwehr sogar im Lehrplan. Eine Probe sei gute Werbung für die Jugendfeuerwehr, bei der das Einstiegsalter zehn Jahre ist, betonte Christine Oßwald.

Weil einige Feuerwehrleute am Tag vor dem Jubiläums-Nachtumzug der Stierzunft mit dem Aufbau beschäftigt waren, hatten sie Urlaub und nahmen sich Zeit für diese Übung. Den Rauch erzeugte Abteilungskommandant Rüdiger Lempp vorab im Keller mit einer Nebelmaschine.

Gegen 10.30 Uhr löste Schulleiterin Ulrika Eschbach den Alarm aus. Nach weniger als drei Minuten hatten alle vier Klassen mit ihren Lehrern ohne Hektik das Schulhaus verlassen und sich auf dem Schulhof aufgestellt. Die Lehrer prüften, ob alle Schüler da waren. Gruppenführer Tobias Bertsche fragte Ulrika Eschbach, ob jemand fehle. Ein Kind sei noch im Klassenzimmer im Obergeschoss, hieß es. Der neunjährige Elias Haas durfte dieses Kind sein, das mit der Drehleiter gerettet wird. "Erst ist mein Puls hochgegangen, aber nachher war es toll", beschrieb er den Moment im Korb.

Lina Simon aus der zweiten Klasse fand die Aktion "voll spannend". Sie habe sich gleich gedacht, das könne kein echter Alarm sein. Auch die Drittklässlerin Nele Rüffer hatte geahnt, dass es sich um eine Probe handle. "Wir durften die Straßenschuhe anlassen. Sonst haben wir immer Hausschuhe an."

Nach dem Einsatz fragten einige Kinder, warum die Feuerwehrmänner durch den Rauch laufen dürften. Sie zeigten ihre Atemschutzgeräte und erklärten, dass sie damit überall hin kämen. Dass die Kinder gesehen haben, wo die Fahrzeuge herkamen, fand Lempp wichtig. "Im Ernstfall werden sie da nicht hinrennen."

Christine Oßwald beobachtete Kinder und Lehrkräfte. Sie lobte im Anschluss: "Alle sind ordnungsgemäß raus gegangen, ohne zu drängeln oder zu schubsen. Die Klassen waren vollzählig, standen klassenweise. Ich habe absolut nichts Negatives zu sagen, das war ganz toll." Sie regte an, die Räumung jedes Jahr zu üben, damit alle die Abläufe im Schlaf beherrschten.

Für den Ernstfall schlug sie vor, die Kinder in die Roßberghalle zu bringen, dann hätten die Einsatzfahrzeuge freie Bahn. Rüdiger Lempp pflichtete ihr bei. "Im Ernstfall kommen gleich mal 15 Fahrzeuge zusammen, dann ist hier alles voll." Die Ausgangslage an der Schule war Lempp nicht neu. "Das Gebäude ist uns vertraut, wir haben es auch schon für eine Jahreshauptübung benutzt." Er hob hervor, dass der erste Feuerwehrmann direkt informiert werden müsse, ob alle das Gebäude verlassen haben. Die Belastung durch die Unsicherheit, ob noch jemand im Haus ist, sei für die Feuerwehr bei der Anfahrt wahnsinnig hoch. Die Menschenrettung stehe immer vor der Brandbekämpfung. "Die Erkundung kommt zuerst. Was ist Sache? Wenn das klar ist, kann man schaffen."

Aus seiner Sicht könnte eine solche Übung alle zwei oder drei Jahre stattfinden. Die Resonanz bei den Feuerwehrleuten sei gut gewesen und auch, wenn sie für einen solchen Einsatz Urlaub nehmen müssten, seien sie dazu bereit.

Ulrika Eschbach wird auch im Ernstfall die Ansprechpartnerin für die Einsatzkräfte sein. Sie solle sich eine Warnweste besorgen, damit man sie sofort erkenne, empfahlen Oßwald und Lempp. Die Schulleiterin dankte beiden für ihr Engagement und zeigte sich beruhigt, dass die Übung so gut abgelaufen ist.

Feuerwehr Wahlwies