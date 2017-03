Stockach Feuerwehr erlebt ein stürmisches Jahr

Mai, Juli und September waren die Monate, die der Abteilung Stadt der Stockacher Feuerwehr im Jahr 2016 das größte Arbeitspensum bescherten. Grund waren extreme Regenfälle. Aber auch sonst gab es viel zu tun.

Die schweren Unwetter haben das Jahr 2016 für die Abteilung Stadt der Stockacher Feuerwehr zu einem arbeitsreichen Jahr gemacht. Von den gesamt 181 Einsätzen entfielen rund 100 auf Hilfeleistung und die Beseitigung der Schäden durch Sturm und Starkregen. Im Mai, Juli und September war es rund um Stockach zu extremen Regenfällen gekommen, mit Schlammlawinen, Unfällen aufgrund Aquaplaning, überschwemmten Straßen und Kellern sowie umgestürzten Bäumen.

Allein im Juli rückte die Abteilung zu 54 Unwettereinsätzen aus; vom 22. bis 27. Juli sei man täglich im Einsatz gewesen und manche hätten die ganze Nacht gedauert, berichtete Abteilungskommandant Roman Brandys in der Mitgliederversammlung der Abteilungswehr. Um effizient und kompetent Hilfe leisten zu können, absolvierten die Wehrmänner und –frauen 72 Proben und 38 Ausbildungstermine. Fortbildungen im Atemschutz (zum ersten Mal fand eine Atemschutzträgerausbildung in Stockach statt), zum Maschinisten und Gruppenführer sowie Lehrgänge für Führungskräfte wurden erfolgreich besucht. Im Herbst wurden Übungsstunden am neuen Gerätewagen Logistik und ein Fahrsicherheitstraining abgehalten. Im Jahr 2016 hat sich eine Gruppe Absturzsicherung gebildet, die das Retten aus großen Höhen trainiert.

Alles zusammen ergaben sich so im Jahr 430 Termine, Prüfungen und Wettkämpfe nicht eingerechnet. „Ein sehr arbeitsreiches und ereignisreiches Jahr“, lautete denn auch Brandys Fazit vor der Versammlung. Nicht nur den Aktiven habe er zu danken, sondern auch den Familien und Partnern, die dieses Engagement mittragen. Da diese Unterstützung so wichtig sei, sucht man den Zusammenhalt beim jährlichen Ausflug mit Familien zu stärken. Auch bei den Ausflügen der Züge stehen Spiel und Spaß im Vordergrund.

Weitere wichtige Komponenten im Gefüge der Feuerwehr sind die Jugendfeuerwehr und die Brandschutzerziehung. Beim Wettbewerb „Leistungsspange“, der schwersten Prüfung für Jugendliche, waren die 14 Teilnehmer aus Stockach erfolgreich. Hier galt es neben sportlichen Aufgaben auch feuerwehrtechnische Fragen zu beantworten, berichteten Emily Wolter und Michelle Boxberger.

Vor allem in Kindergärten und Schulen ist Christine Oßwald in Sachen Brandschutzerziehung unterwegs. 2800 Schüler habe man 2016 erreicht, so viel wie nie, freute sie sich. „Wir wissen, was wir tun müssen“, hätten ihr die Grundschüler versichert – und die Übung fehlerfrei absolviert.

In seinem nüchternen Vortrag listete Pressesprecher Fabian Dreher die Einsätze auf und zeigte die Einsatzbilder.

Die steigenden Forderungen an die Sicherheit der Ausrüstung thematisierte Bürgermeister Rainer Stolz. Pro Einsatzstunde ist eine Stunde Wartung vonnöten. Dies mache die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Wehren nötig; eine weitere hauptamtliche Stelle soll in Stockach geschaffen werden. In diesem Zusammenhang bestehe bei ihm auch die Bereitschaft, sich dem Thema Gerätehaus-Neubau zu öffnen, versicherte Stolz. Mittel für den Grunderwerb seien im Haushalt eingestellt.

