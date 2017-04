Stockach Feuerwehr Mahlspüren/Seelfingen hofft auf neues Gerätehaus

Beim Blick auf die Einsatzstatistik des vergangenen Jahres fällt auf: Auch die Feuerwehr Mahlspüren/Seelfingen muss immer öfter sogenannte Technische Hilfe leisten. Bei Versammlung gibt es Lob für die überörtliche Kooperation mit Nachbarfeuerwehren. Und die Hoffnung auf ein neues Gerätehaus.

"Wir haben vielleicht nicht das beste Fahrzeug, aber eine super Mannschaft, die hinter dir steht", stellte Markus Schnopp, stellvertretender Kommandant der Abteilungswehr Mahlspüren-Seelfingen, in seinen Dankesworten an Abteilungskommandant Christian Gunnesch fest. Bei der Versammlung der Abteilungsfeuerwehr würdigte er dessen Wirken. Vor fünf Jahren hatte Gunnesch das Amt übernommen. In den Beginn der Amtszeit fiel die auf eindringlichen Wunsch von Bürgermeister Rainer Stolz erfolgte Zusammenführung der Kassenverwaltung der beiden Gruppen Mahlspüren und Seelfingen. Diese nicht unproblematische Maßnahme hatte mehrere Mahlspürer Aktive zum Austritt veranlasst. Entsprechend der Gruppenstärken wurde ein wichtiges Einsatzfahrzeug – ein sogenanntes Tragkraftspritzenfahrzeug – 2013 von Mahlspüren nach Seelfingen verlegt.

Doch nun ist das 1991 gebaute Fahrzeug in die Jahre gekommen und die Garage wird für das neue Fahrzeug zu klein sein. So beschäftigte sich der Feuerwehrausschuss 2016 vornehmlich mit den Themen Gerätehausbau und Fahrzeugbeschaffung. Vor einem Jahr hatte man damit gerechnet, dass das lang ersehnte Gerätehaus in Seelfingen noch 2016 in Angriff genommen werden würde, nachdem nach langwierigen Verhandlungen mit dem Denkmalamt die Abbruchgenehmigung für das ehemalige Schulhaus vorlag. An diesem Platz in der Ortsmitte soll das neue Feuerwehrhaus entstehen, das auch mit Räumen für die örtlichen Vereine ausgestattet sein soll. Doch noch ist man in der Planung; jüngst habe sich der Ortschaftsrat für ein Satteldach ausgesprochen, um den Vereinen Stauraum anbieten zu können, wie Ortsvorsteher Herbert Rebstein die Feuerwehrversammlung informierte.

"Die Bereitschaft zur Ausbildung ist sehr hoch, unsere Proben sind anspruchsvoll, wir machen unsere Arbeit; doch die Politik muss uns auch die Infrastruktur bereitstellen", resümierte Kommandant Gunnesch die Diskussion. Rüdiger Lempp bestätigte als stellvertretender Gesamtkommandant die fortgeschrittenen Planungen für die Einsatzfahrzeuge für Mahlspüren/Seelfingen und Hoppetenzell.

Zu sieben Einsätzen war die Feuerwehr 2016 gerufen worden. Das Aufgabenspektrum weite sich aus und gehe immer mehr in Richtung technische Hilfe, stellte Gunnesch fest. Die interkommunale Zusammenarbeit sei allgemein nicht so einfach, funktioniere jedoch im sogenannten Ausrückbereich West gut. Seit 2016 gehört die Abteilungswehr Mahlspüren i.T./Seelfingen zum "ARB West" mit den Einsatzabteilungen Bonndorf, Hödingen und Nesselwangen der Feuerwehr Überlingen. Tagsüber beziehungsweise bei Bedarf erfolgt die gemeinsame Alarmierung. Im Fokus liegen dabei die B31 neu, aber auch die vielen Aussiedlerhöfe rund um die Ortschaften.

Personalien

Als Nachfolger für Markus Schnopp, seit 2007 stellvertretender Abteilungskommandant, wird die Feuerwehr dem Gemeinderat Markus Schneider als Stellvertreter vorschlagen. "Ich mache gerne einem jungen und hochmotivierten Feuerwehrkameraden Platz", meinte Schnopp. Die weiteren Vorschlagskandidaten sind Christian Gunnesch (als Kommandant) sowie Josef Braun, Michael Keller, Ralf Schneider, Jonny Stadler und Heinrich Thum (als Ausschussmitglieder). Schriftführer ist Jonny Stadler, die Kasse führt Thomas Braun. Die Jugendfeuerwehr leiten Jens Offner und Arthur Schnopp. (cg)