Stockach Feuerwehr-Abteilung Wahlwies wächst weiter

Die gute Personalentwicklung der Feuerwehr-Abteilung Wahlwies hat auch eine Kehrseite: Sie leidet allmählich unter Platznot.

Die Abteilung Wahlwies der Freiwilligen Feuerwehr Stockach wächst und stößt damit an ihre räumlichen Grenzen. Abteilungskommandant Rüdiger Lempp wies auf die beengten Verhältnisse im Gerätehaus hin. In den letzten 15 Jahren habe man 24 Mitglieder der Jugendfeuerwehr für den aktiven Dienst gewonnen. "Durch den benötigten Hänger, den Mannschaftstransportwagen und die sehr gute Personalstärke sind wir in unseren Räumen nicht mehr wachstumsfähig." Die Umkleide der Männer sei bis auf den letzten Spind besetzt, bei den Frauen gebe es noch drei Plätze. Man habe kein getrenntes WC für Frauen und Männer. Dieses Problem müsse in naher Zukunft angegangen werden, bekräftigte Lempp.

Aktuell gab es drei Neuaufnahmen:: Luca Siegenthaler (17) stammt aus der eigenen Jugend, Oberfeuerwehrmann Reinhard Elsner (59) war bereits von 1975 bis 1984 Mitglied und Oberfeuerwehrfrau Gesine Schuhknecht (29) kam aus Cottbus hinzu. Sie ist Sozialassistentin und Landwirtschaftsmeisterin auf dem Erlenhof und bleibt auch Mitglied der Cottbusser Wehr, der sie seit 2010 angehört.

Die Abteilung Wahlwies hat 48 aktive Mitglieder, davon sechs Frauen, sechs Alterskameraden und sieben Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Der Altersdurchschnitt beträgt 36 Jahre. Die Feuerwehr rückte im letzten Jahr 19 Mal aus – nach Zimmer- und Kellerbrand, Hochwasser, Wasser im Gebäude, Sturmschäden und wegen diverser Brandmeldeanlagen. In 21 Proben ging es um Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Erste Hilfe und Unterweisung in die Unfallverhütungsvorschriften. Vier Proben und die Hauptübung fanden gemeinsam mit der Abteilung Espasingen statt. Für ihren 100-prozentigen Probenbesuch erhielten Kurt Kramer, Felix Munding und Tobias Lempp einen Gutschein, Giovanni Dimasi, Manuel Mauch, Axel Rath und Dominik Lempp, die nur eine Probe verpasst hatten, bekamen ein Geschenk.

Die Jugendfeuerwehr probte 16 Mal. Über den Sternmarsch, das Zeltlager, die Proben und die gute Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr der Abteilungen Espasingen, Mahlspüren im Hegau und Stadt berichtete der verantwortliche Jugendleiter Raphael Mandrella.

Kassierer Otto Koch stellte eine positive Bilanz vor, Fabienne Hauser bestätigte als Kassenprüferin eine einwandfreie Kassenführung und bat um die Entlastung Kochs. Diese erfolgte einstimmig. Weil Otto Koch im August 65 Jahre alt wird und aus dem aktiven Dienst ausscheidet, übernimmt Fabienne Hauser diese Aufgabe. Neuer Kassenprüfer ist Peter Biedermann. Die Abteilung sei ausbildungstechnisch auf einem sehr guten Stand, lobte Kommandant Uwe Hartmann und hob die wehrübergreifende Zusammenarbeit hervor, durch die Einsätze viel routinierter und sicherer würden. Er freute sich, dass der Gemeinderat den Rekordhaushalt mit noch höheren Ausgaben als im Vorjahr unverändert beschlossen hat.

Bürgermeister Rainer Stolz sagte, die Feuerwehr leiste einen für die Bürger wahnsinnig wichtigen Einsatz. "Wir unterstützen euch nach Kräften." Zur Ausschreibung einer zweiten Gerätewartstelle führte er aus, die Anforderungen an die Kameraden, was Qualität im Einsatz angeht, würden höher. "Wir müssen sicherstellen, dass ihr Material habt, das den Standards entspricht, sonst könnt ihr eure Arbeit nicht machen." Künftig werde man auch über die Stadtgrenzen hinaus mit anderen Feuerwehren zusammenarbeiten, um die gestiegenen Anforderungen bewältigen zu können.

Ortsvorsteher Udo Pelkner wies auf die Unterstützung durch die Feuerwehr bei vielen Veranstaltungen hin. "Ohne euch wäre Vieles nur schwer durchführbar." Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Espasingen, die hervorragende Jugendarbeit und gute Kameradschaft seien vorbildlich.

Personalien