Stockach Felsen sichern jetzt einen Hang bei der Papiermühle

Am Weg entlang der Stockacher Aach bei der Papiermühle hinter dem Rißtorf-Kreisel läuft momentan die Sanierung einer Böschung nachdem dort Erde abgerutscht ist

Rund 130 große Felsbrocken stabilisieren seit wenigen Tagen den Hang an der Stockach Aach gegenüber der Papiermühle. Die gewaltigen Stücke liegen in drei Lagen und sollen künftig ein Abrutschen der Erde von oben verhindern. Denn genau das ist vor Kurzem passiert. Der Boden war aufgeweicht und gab langsam nach.

"Der Weg wird auch noch gerichtet", erklärt Reiner Müller vom Stadtbauamt. Bis auch das gemacht ist, bleibt die Einmündung beim Rißtorfkreisel zu dem bei Radfahrern beliebten Weg noch gesperrt. "Der Schotter kommt in den nächsten Tagen", sagt Müller. Der Weg solle damit wieder so werden wie er vor der Hangsanierung war und einen stabilien Untergrund für Radfahrer und Spaziergänger bieten. Die derzeit kahle Böschung über den Steinreihen erhält außerdem in den kommenden Wochen wieder eine Bepflanzung. Sie werde so gewählt, dass sie ebenfalls zur Stabilität des Hangs beiträgt, so Müller. Die großen Felsstücke kommen übrigens aus Österreich. "Es ist ein frostsicherer Stein", erklärt Müller. Kalk aus der hiesigen Region sei für einen solchen Einsatz nicht geeignet, da er brösele und bei Frost brechen könne.

In Stockach und der unmittelbaren Nachbarschaft sind Rutschungen von Hängen und Böschungen eher selten. Im April 2006 gab es massive Straßenschäden zwischen Ursaul und Winterspüren auf dem Sonnenberg, als die unterspülte Fahrbahn auf einer Länge von etwa 30 Metern wegbrach. Ein größerer Vorfall ereignete sich im Januar 2009 als bei Starkregen zwischen der Anschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau auf einer Länge von rund 50 Metern eine etwa 30 Meter hohe Böschung abrutschte. Im vergangenen Jahr gab es eine klein Rutschung neben der A98 kurz vor der Ausfahrt Stockach-Ost. Der größte und sogar tödliche Hangrutsch in der näheren Umgebung geschah Anfang Mai 2015 in der Marienschlucht. Als aufgeweichte Erdmassen auf einen Teil der Wege in das Touristenziel hinab fielen, starb eine 72-Jährige und Begleiter wurde schwer verletzt.