Stockach Fehlalarm beim Fliesenschneiden

Der Staub, der sich bei den Handwerksarbeiten entwickelt hat, hat einen Rauchmelder ausgelöst. Einen Brand gab es nicht.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 11 Uhr in einer Unterkunft für Flüchtlinge in der Zoznegger Straße, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach sind 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr in drei Fahrzeugen angerückt. Sie konnten allerdings nur feststellen, dass der Staub, der beim Schneiden von Fliesen entstanden ist, den Rauchmelder ausgelöst hat. Laut der Mitteilung dürfte der Handwerker seine staubige Arbeit nicht im Vorfeld in der Unterkunft angekündigt haben.