Mühlingen Fast wie ein Familienfest: FC Wahlwies feiert 70-jähriges Bestehen

Wenig Festreden, dafür eine familiäre Atmosphäre: Die Mannschaften des FC Wahlwies hatten viel Freude am Fest und beteiligten sich rege am Elferturnier

Stockach-Wahlwies – Die Feier zum 70. Gründungstag des FC Wahlwies wurde kein Ort großer Reden und Ansprachen. In familiärer Atmosphäre ohne Festreden und Übergabe von Ehrengaben trafen sich hier Mitglieder aus den Mannschaften, ebenso wie Gründungs- und Ehrenmitglieder, um bei Blasmusik, Speisen und Getränken einen Abend mit Gesprächen zu verbringen.

Auch Ortsvorsteher Udo Pelkner und seine Frau Bärbel saßen mit einer großen Zahl von Fotos vertieft an einem der Tische. Alte Mannschaftsfotos in Schwarz-Weiß und Farbe gingen dort von Hand zu Hand, und mit jedem Foto wurden die Erinnerungen der jeweiligen Betrachter mit den umsitzenden Bekannten geteilt.

Der Vorsitzende Jan Dorell hatte ebenso wie seine Stellvertreterin Edith Herz beim Jubiläumsabend trotzdem viel zu tun. Mal stand er bei den Gründungsvätern seines FC Wahlwies, wenige Augenblicke später fand er sich an seiner Trompete in den Reihen des Musikvereins Wahlwies wieder, der die Besucher unterhielt.

Am Samstag ging es um den begehrten Sieg beim Wahlwieser Elferturnier. Hochmotiviert und mit lustigen Mannschaftsnamen traten hier Damen und Herren, aber auch Mannschaften mit Kindern und Jugendlichen an. Leider regnete es während des Turniers, was jedoch der Stimmung der Teams nicht schadete. Jeweils fünf Schützen traten an, wobei auch der gegnerische Tormann oder die Torfrau wechselte. Ein Meer aus Regenschirmen bedeckte den grünen Rasen vor dem Clubhaus, und rund um die fünf Tore scharten sich Mütter und Väter, Freunde und Bekannte, um beim dörflichen Wettstreit um die Wanderpokale dabei zu sein.

Laut war der Torjubel der jüngsten Teilnehmer, denn unbeeindruckt vom Regen kämpften hier mit eisernem Willen die Spitzkicker gegen die Fanta Boys. Die Mädchen standen ebenso motiviert zwischen den Aluminiumpfosten, wenn es galt, einen gezielten Schuss abzuwehren.

„Leider war das Wetter nicht ideal, aber die Dorfgemeinschaft hat mit ihrer regen Teilnahme trotz Regen einen tollen Zusammenhalt gezeigt“, so Edith Herz im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Siegermannschaften waren bei den Damen die Wiesenblumen, bei den Herren der Elferrat und von den vier gemeldeten Jugendmannschaften hatten am Schluss die Fanta Boys die Nase vorn.

Zum Verein