Stockach Fasnachtsbilanz: Polizei ist zufrieden mit einem ruhigen Schmotzigen Dunschtig

Die Polizei verzeichnet keine besonderen Vorkommnisse am Hochtag der Fasnacht in Stockach und Umgebung.

Der Schmotzige Dunschtig in Stockach und Umgebung ist ruhig verlaufen. Dies sagte Gerhard Buchstab, Leiter des Stockacher Polizeireviers, am Tag danach. Nach seinen Informationen gab es am Hochtag der Narren in Stockach und Umgebung keine besonderen Vorkommnisse. Es habe auch niemand in Gewahrsam genommen werden müssen. Buchstab: "Alles lief friedlich und geordnet ab", was er ausdrücklich als Lob an die Teilnehmer verstanden wissen will. Es habe lediglich einen medizinischen Notfall gegeben, bei dem Fremdeinwirkung allerdings nicht im Spiel gewesen sei.

Auch das Wetter mit dem gegen Abend aufziehenden Wind habe die Einsatzkräfte weder in Stockach noch im Umland beschäftigt, sagt Buchstab. Er hatte außerdem weitere Informationen zu den Ermittlungen wegen Körperverletzung nach dem Nachtumzug in Wahlwies im Januar. Auch aufgrund der Videoüberwachung sei es gelungen, Tatverdächtige zu ermitteln, so der Revierleiter auf Nachfrage. Hauptsächlich habe es sich dabei um nur zwei Personen gehandelt. Auch beim gestrigen Stierball hatte die Wahlwieser Stierzunft auf Videoüberwachung gesetzt.