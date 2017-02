Stockach Fasnacht liegt Heinrich Thum in den Genen

Seelfinger Taubenriedgärtner ernennen Heinrich Thum zum Ehrenmitglied. Wie bereits sein Vater, war er viele Jahre im Elferrat.

Gerade mitten in der närrischen Hochsaison gibt es für Heinrich Thum und die Mitglieder der Seelfinger Taubenriedgärtner viel zu tun. Er selbst wurde beim Narrenball im Seelfinger Schützenhaus zum Ehrenmitglied seines Heimatvereins ernannt. Präsidentin Martina Braun dankte ihm im Namen des Vereins für seine jahrzehntelange Treue und Verbundenheit. Sie überreichte ihm neben einem Präsentkorb auch eine dekorative Ernennungsurkunde für das traute Heim. Auch seiner Ehefrau Sonja danke der Verein ausdrücklich, so Martina Braun in ihrer Ansprache. Sie habe ihren Mann und den Verein in den ganzen Jahren der Vereinszugehörigkeit immer unterstützt.

Der Riedholzerchef selbst sei ein Urgestein der Seelfinger Fasnacht, so Braun. Im Alter von gerade einmal 14 Jahren nahm er zum erstenmal als Mitglied der Zunft an einem Umzug teil. Er folgte damit der närrischen Tradition des Elternhauses, denn schon sein Vater war Elferrat in den Jahren 1971 bis 1992, ihn beerbte er im Jahr 1992, als er mit 27 Jahren ebenfalls zum Elferrat gewählt wurde. Insgesamt war Heinrich Thum 24 Jahre Elferrat. Und er trug auch viele Jahre weitaus mehr Verantwortung im Verein, denn auch als Vizepräsident hat er manche Entscheidung mitgetragen. Jahrelang hat Heinrich Thum auch den Narrenbaum am Schmotzigen Dunschtig durch das Dorf gefahren. \"Er hat bereits alle Ehrungen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee erhalten, aus diesem Grunde mussten wir uns etwas anderes einfallen lassen\", so Braun in ihrer Laudatio für das verdiente Mitglied. Während der Übergabe der Urkunde wurde lange und lautstark geklatscht.

Ebenfalls geehrt wurden Christian Sewerin für seine sechsjährige Tätigkeit als Elferrat, Christoph Geng für ebenfalls sechs Jahre Mitwirken im Elferrat der Taubenriedgärtner und auch Kathrin Gerwig, welche drei Jahre lang die Kasse des Vereins geführt hat. Sie alle erhielten die bronzene Medaille der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee durch Landvogt Michael Walser.