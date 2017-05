Stockach Familienglück im Storchennest: Die ersten Video-Bilder der vier Küken von Hans und Nelli

Die Stockacher Störche Hans und Nelli haben vier Küken im Storchennest auf dem Gefallenendenkmal in der Stockacher Oberstadt. SÜDKURIER-Mitarbeiter Siegfried Kempter gelang es, ein Video des winzigen Nachwuchses zu machen.

Sind es zwei oder mehr? Die Frage, die am Wochenende noch die Stockacher Storchenfans rätseln ließ, ist nun beantwortet. Hans und Nelli haben in ihrem Nest auf dem Gefallenendenkmal in der Stockacher Oberstadt vier kleine Küken. Eine große Leistung für Erstbrüter.

Storchenküken sind in den ersten Wochen flauschig-grau mit kleinen schwarzen Schnäbeln. Und sehr klein, da Storcheneier kaum größer als Hühnereier sind. So wird es noch bis zu zwei Wochen dauern, bis alle Mitglieder der kleinen Familie im Nest auf dem Gefallenendenkmal richtig von der Straße aus sichtbar sind.



Der Storchen-Elternteil, der jeweils im Nest bleibt, bedeckt die Küken außer beim Füttern und Nest säubern übrigens immer vollständig mit den Flügeln, um sie zu wärmen.

Normale Gelege bestehen aus zwei bis fünf Eiern, erklärte Storchenvater und -experte Wolfgang Schäfle aus Böhringen bereits vor Ostern zum Brutablauf bei Störchen. Bei Erstbrütern wie Hans und Nelli könne es Abweichungen geben. Die Bilder aus dem Storchennest zeigen nun aber: Es hat bisher alles wunderbar geklappt. Sie haben vier Küken. Ob alle durchkommen, hängt aber vom Wetter und Futterangebot ab.



Hinzu kommt, dass die Küken in den ersten Lebenswochen auf die Körperwärme der Eltern angewiesen sind. Das sei, so Schäfle, kein Problem, so lange sie noch unter die Flügel der Eltern passen. Sind sie zu groß dafür, haben aber noch kein eigenes Federkleid, kann es bei Nässe, die zum Auskühlen der kleinen Körper führt, kritisch werden. Sobald Jungstörche im Alter von etwa sechs Wochen eigene Federn haben, sind sie geschützt.