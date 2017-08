Stockach Familienausflug auf den Bauernhof des Pestalozzi Kinderdorfs

Die Teilnehmer des Ferienprogramms waren begeistert vom Besuch des Erlenhofs. Informationen zum Kinderdorf und biologisch-dynamischer Landwirtschaft gab es noch dazu.

Die Demeter-Bäckerei im Pestalozzi Kinderdorf ist Treffpunkt des Familienausflugs. Sabine Freiheit, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung, führt die Schar von rund 25 kleinen und großen Teilnehmern des Sommerferienprogramms mit entsprechenden Erläuterungen den Weg vom Dorfladen über die kinderdorfeigene Gärtnerei vorbei an Hackschnitzelanlage und Glashäuser zum Erlenhof.

Die Hackschnitzelanlage neben den Glashäusern ist mit innovativer Umwelttechnik ausgestattet. Ein Hackschnitzelkessel mit Kondensationsanlage erzeugt nahezu CO2-neutrale Wärme. Zulieferer der etwa 1000 Kubikmeter Hackschnitzel ist ein Forstbetrieb aus Nenzingen. Die täglich benötigten rund 35 Kubikmeter Hackschnitzel entstammen den Wäldern rund um Stockach.

Die Sonne strahlt. Der Weg zum Hof ist gesäumt von Feldern mit Artischocken, Petersilie und Salat. Ein Duft von Sommer umschmeichelt die Nasen. Idyllisch eingebettet in die Landschaft liegt der Erlenhof. Beim Anblick der nahenden Familienausflügler kommen die auf der Sommerweide zusammen mit fünf Schafen grasenden Ziegen neugierig angerannt. "Nur die Tiere streicheln, die das auch wollen", bekommen die Kinder vor ihrem Start zum Streichelvergnügen eingeschärft. Eine Tabuzone sei bei den Ziegen nur die Stirnplatte.

"Oh, voll süß", rufen ein paar kleine Mädchen jubelnd beim Hasengehege. Hier hoppelt die dicke Jule einträchtig mit der schwarz-weißen Bella und ihrer braunen Schwester Nele. Zwei Kinder finden noch körperwarme, frisch gelegte Eier. Ein kleines Mädchen entdeckt beim Streicheln, dass ihr Huhn "ein ganz kleines Züngelchen" hat. Eine Henne gackert. "Sie verkündet, dass sie gleich ein Ei legen wird", erklärt Katharina Kronberger-Rascher, Mitarbeiterin des Kinderdorfs und unter anderem zuständig fürs Kleintiergehege. Zusammen mit einer Kollegin hatte sie den Ankömmlingen ein zünftiges Vesper aus den kinderdorfeigenen Betrieben kredenzt.

Ein eigens für den Familienausflug konzipiertes Quiz hatte die Teilnehmer dazu animiert, bei den Entdeckerfreuden zusätzlich auf die Erläuterungen der Kinderdorf-Mitarbeiter zu achten. So erfuhr man beispielsweise im Kuhstall, dass ein Kälbchen etwa sechs Liter Milch pro Tag trinkt. Hier haben die Kühe alle noch ihre Hörner, denn bei Demeter-Betrieben ist es verboten, den Rindern die Hörner auszubrennen. Knapp 40 Milchkühe werden hier gemolken. Die extrem eiweißhaltige Biestmilch kriegt nach seiner Geburt das Kälbchen. "Die zwei Esel fand ich am Schönsten", resümiert später die vierjährige Kim Till aus Winterspüren. Ihrem Bruder Leo (8) gefiel am besten das Hängebauchschwein. "Von ihm hab ich eine Borste bekommen", erzählt er.

Zahlen und Fakten

Im Pestalozzi Kinderdorf wird seit 1947 biologisch-dynamischer Anbau betrie-ben. Die Nutzfläche der landwirtschaftlichen Betriebe beträgt 194 Hektar. Der Obstbau presst jährlich 25 000 Liter Saft, und die Hauswirtschaft wäscht wöchentlich rund 700 Kilogramm Wäsche. Die Pestalozzi Küche beliefert zusätzlich zur Eigenversorgung 40 regionale Einrichtungen mit Mittagessen in Bio-Qualität. Die Bäckerei verarbeitet jährlich 48 Tonnen Mehl und Mahlerzeugnisse. (gri)