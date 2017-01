Stockach Familie Hermann wehrt sich

Grünfläche soll jetzt ein Bauplatz werdenBebauungsplanänderung im Anhörungsverfahren

Stockach – Familie Hermann kommt als Betroffene mit der geplanten Änderung des Bebauungsplans Kai-Schnabelburg-Reute in Espasingen nicht klar. Es soll erlaubt werden, was der bisherige Bebauungsplan verhindert: Auf die Grünfläche am Hang unterhalb ihres Hauses kann dann ein zweigeschossiges Haus mit Satteldach gebaut werden. Als direkter Anlieger wollten sie vor etwa zwei Jahren das Grundstück am Panoramaweg von der Stadt kaufen, um dort eine Doppelgarage zu bauen. Doch Bürgermeister Rainer Stolz habe damals erklärt, dass der Platz Grünfläche bleibe und daher unverkäuflich sei.

Diese Ansicht hat sich im Rathaus und im Ortschaftsrat Espasingen geändert, im neuen Bebauungsplan sollen drei neue Baugrundstücke ausgewiesen werden. Zwei oberhalb der Bergstraße, eins am Panoramaweg. Manuela und Norbert Hermann wollen die ihnen zustehenden rechtlichen Mittel ausschöpfen und die Bebauung in dieser Form am Panoramaweg verhindern. Es gehe ihnen nicht darum, eine Nachverdichtung auszuschließen. "Wir verstehen, dass Bauplätze ausgewiesen werden müssen", sagt Norbert Hermann. Doch er verlangt: "Wir wollen, dass sie es vernünftig machen."

Was seine Frau Manuela besonders ärgert: "Wir mussten alle Bauvorschriften einhalten." Sie hätten ihr "ganz normales Einfamilienhaus" zwei Meter unterhalb des Straßenniveaus der höher gelegenen Bergstraße bauen müssen. In der Bebauungsplanänderung sei das Baufenster in dem unter ihnen geplanten Baugrundstück vier Meter über dem Panoramaweg eingezeichnet und damit bis zum gesetzlichen Mindestabstand an ihr Grundstück herangerückt. Das versteht Norbert Hermann nicht. "Damit steht das Haus noch höher, man kann es auch näher an den Panoramaweg setzen."

Harald Schweikl, Leiter des Planungsamts der Stadt Stockach, weiß um die Schwierigkeiten, die Bebauungsplanänderungen mit sich bringen. Deshalb habe die Stadt auch ein Stangengerüst aufgestellt, um die Dimensionen eines möglichen Bauvorhabens darzustellen. Auch das Lichtraumprofil sei in der Satzungsänderung festgelegt worden: "Damit sind Dachgauben oberhalb der jetzt festgelegten Traufhöhe ausgeschlossen." Damit sei eine freie Sicht an den Dachschrägen vorbei möglich. Ob dies ausreiche, müsse nach den eingegangenen Stellungnahmen abgewartet werden: "Ich will der Abwägung des Gemeinderats nicht vorgreifen", sagt Schweikl.

Ortsvorsteher Andreas Bernhart verweist auf zahlreiche Anfragen von Familien, die in Espasingen bauen wollen: "Wir haben über zehn Bewerbungen vorliegen." Jeder neue Bauplatz im Dorf sei willkommen. Er habe Verständnis für die Eingaben der Familie Hermann: "Jetzt sind wir im Anhörungsprozess, die Stellungnahmen werden aufgenommen und bewertet, dann müssen wir entscheiden", sagt Bernhart.

Bebauungsplanverfahren

Bevor ein Bebauungsplan rechtsgültig wird, durchläuft der Entwurf ein ganz bestimmtes Verfahren:

Aufstellungsbeschluss: Behörden und Öffentlichkeit werden frühzeitig beteiligt, die Verwaltung prüft Eingaben.

Auslegungsbeschluss: Öffentlichkeit bedeutet hier, dass sich jeder informieren und in Form von Stellungnahmen äußern kann.

Satzungsbeschluss: Nach Prüfung durch die Verwaltung wägt der Gemeinderat die Stellungnahmen mit öffentlichen und privaten Belangen ab.