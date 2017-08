Stockach Fahrradunfälle: Zwei Frauen stürzen und verletzen sich

Eine 19-Jährige und eine 23-jährige Radfahrerin haben am Montag Unfälle mit ihren Fahrrädern in Stockach und Wahlwies gehabt.

Die 19-Jährige stürzte laut einer Mitteilung der Polizei gegen 15.45 Uhr in der Radolfzeller Straße in Stockach. Sie war stadtauswärts unterwegs, geriet bei starkem Regen in eine Spurrille auf der fahrbahn und stürzte in auf den Gehweg. Sie wurde dabei leicht verletzt. Die 23-Jährige verlor gegen 19 Uhr in der abschüssige Steißlinger Straße in Wahlwies die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen laut Polizei an der Schulter und Hüfte zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.