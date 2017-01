Stockach Fahrerflucht dank Zeugen schnell aufegklärt

Eine Frau ist nach einem Parkunfall einfach davongefahren. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Fall schnell aufklären.

Eine Frau ist am Samstagmittag beim Einparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße gegen einen dort abgestellten BMW gefahren. Laut Bericht der Polizei haben Zeugen die Frau darauf aufmerksam gemacht, dass sie an dem anderen Auto Schäden verursacht hatte. Die Frau soll ausgestiegen sein, sich den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro angeschaut haben, aber dann ohne weitere Maßnahmen weiter gefahren sein. Der zeuge soll sich jedoch das Kennzeichen des Wagens der Frau gemerkt haben, sodass sie schnell ausfindig gemacht werden konnte. An ihrem Fahrzeug wurden entsprechende Schäden in Höhe von rund 1000 Euro festgestellt. Die Verursacherin muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten.