Stockach Fahrer übersieht ein Auto: 4000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 10.15 Uhr in der Tuttlinger Straße, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach hat ein 18 Jahre alter Autofahrer, der vom Parkplatz eines Gasthauses in die Tuttlinger Straße einbog, das Auto einer 37 Jahre alten Fahrerin übersehen, die aus Richtung Windegg herankam. Den Schaden, der bei dem Unfall entstand, beziffert die Polizei mit etwa 4000 Euro. Personen wurden der Meldung zufolge nicht verletzt.