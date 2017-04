Stockach Fachschule gratuliert den neuen Hauswirtschafterinnen

Die Stockacher Fachschule verabschiedet frischgebackene Fachkräfte für hauswirtschaft und freut sich über außergewöhnliche Prüfungsergebnisse. Derweil hoffen alle, dass es auch bald den ersten männlichen Absolventen gibt.

Hauswirtschafterinnen sind nicht nur begehrte Fachkräfte in Ernährungsfragen oder haben Tipps für Wäschepflege und das Einkochen von "Erdeergsälz bei Blitz unnd Donner", wie es Schul- und Amtsleiter Thomas Hepperle mit einem kurzweiligen Mundartbeitrag darstellte. Sie sind mehr, denn zusätzlich zum Wissen um Ernährung und Haushaltsführung, sind sie ausgestattet mit Wissen in Büroorganisation, Betriebswirtschaftslehre und EDV und sind somit eine gute Besetzung für die vielfältigsten Stellen. Ganz gleich, ob als mitarbeitende Ehefrau auf einem Bauernhof, welche nun ihren Hofladen vielleicht aus einem ganz neuen Blickwinkel entdeckt und nun unter betriebswirtschaftlichen Aspekten betrachtet, oder auch als Mitarbeiterin im haushaltsnahen Bereich, wie beispielsweise als Familienpflegerin oder Dorfhelferin. Insgesamt 14 Schülerinnen des letzten Jahrganges haben die Ausbildung zur staatlich geprüften Fachkraft für Hauswirtschaft mit sehr großem Erfolg abgeschlossen.

Mehrfach wurden die sehr guten Leistungen bei der Übergabe der Prüfungszeugnisse in einer Feierstunde im Stockacher Amt für Landwirtschaft erwähnt. Gäste und Redner lobten überdies die Arbeit der Stockacher Fachschule. Katrin Fackler, Vertreterin des Regierungspräsidiums Freiburg, griff in ihrer Ansprache die Chance für die Zukunft der Absolventinnen auf. "Sie können stolz sein auf diese Leistung, welche sie neben Familie und Beruf zusätzlich hier erbracht haben.

" In den 70er- und 80er-Jahren habe man noch über Mädchen in Männerberufen gestaunt, und vielleicht wäre es an der Zeit, das Feld der Hauswirtschaft auch stärker in den Fokus der männlichen Schulabsolventen zu rücken. Auch Hildegard Schwarz als Lehrerin zeigte sich hierfür offen und würde sich bei einem der nächsten Jahrgänge auch über einen Mann freuen.

Das Gespür und Bewusstsein der Verbraucher für Hauswirtschaft sowie regionale und saisonale Erzeugnisse müsse bereits in der Jugend wieder gepflanzt werden, so auch der Wunsch der Landfrauen, welche die neuen Hauswirtschafterinnen als ideale Botschafterinnen für regionale Produkte und als fachkundige Multiplikatoren in der Gesellschaft für alltägliche Dinge rund um das Leben sehen. Bürgermeisterstellvertreter Werner Gaiser als Vertreter der Stadt Stockach traf mit seinem Sprichwort "Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen" genau die Entscheidung von acht Frauen, die sich entschlossen hatten, nahtlos im Anschluss an ihre Ausbildung zur Hauswirtschafterin auch noch die Prüfung zur Meisterin abzulegen. Der Weg der Ausbildung war vielfältig. Nicht nur an PCs und in den Schulräumen und der Schulküche wurde gearbeitet, auch zahlreiche Fachexkursionen und Praxistage bildeten den Rahmen der Ausbildung.

