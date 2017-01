Die Evangelische Landeskirche in Baden und ihre Diakonie engagieren sich bereits vielfältig in der Flüchtlingsarbeit. Dennoch setzt die Landeskirche nun mit einem konkreten Maßnahmenpaket von 11,2 Millionen Euro über drei Jahre ein Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten.

Mit diesem Beratungs- und Unterstützungsangebot sollen Begegnungen ermöglicht, Ängste abgebaut und ein interreligiöser Dialog gefördert werden. Im evangelischen Kirchenbezirk Überlingen-Stockach wurde hierfür eine 50-Prozent-Stelle geschaffen. Ute Braun ist die neue Beauftragte für Flucht und Migration in Stockach. "Ich möchte in erster Linie Begegnungsmöglichkeiten von Einheimischen und zugezogenen Menschen aus aller Welt schaffen", sagt die 52-Jährige aus Hohenfels.

Zu einem Gedankenaustausch, wie diese Begegnungen aussehen könnten, lädt sie alle Interessierten am Dienstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr in den Gemeindesaal der evangelischen Melanchthon-Kirche in Stockach ein. "Als erstes Projekt habe ich mir zur Aufgabe gemacht, ein Begegnungscafé ins Leben zu rufen", sagt sie. Ute Braun sieht ihre Arbeit nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu der bereits bestehenden Flüchtlingshilfe. "Wir haben das große Glück, dass es in Stockach schon viele ehrenamtliche Helfer gibt, die sich mit viel Engagement in einem Helferkreis organisiert haben", sagt die Sozialpädagogin. Es laufen Sprachkurse, Sprachpaten unterstützen in Einzelarbeit, Fahrräder werden repariert, Spenden organisiert und Kinder bei ihren Hausaufgaben betreut.

Diese Angebote sollen nun durch die Einrichtung eines wöchentlich stattfindenden Cafés erweitert werden, das für alle offen steht. Das Begegnungscafé soll immer dienstags im evangelischen Gemeindesaal des Gemeindehauses organisiert werden. Zukünftig will Ute Braun in Stockach auch eine offenen Sprechstunde einrichten. Die biblische Botschaft, die die Kirchen in die Verantwortung ruft, lautet: "Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst."

bei Ute Braun unter Telefon (07557) 800620.