Stockach Evangelisch in Stockach: Was Gott für Jugendliche bedeutet

Evangelisch in Stockach: Was Gott für Jugendliche bedeutet

Fünf junge Stockacher erzählen, was ihnen Kirche, Gott und Religion bedeuten. Was typisch evangelisch ist, konnten sie indes nicht so leicht erklären.

Evangelisch sein heißt...? Über diese Frage mussten Kevin Scholl, Jessica Spadi, Josephine Auer, Markus Rüb und Leonie Baser etwas länger nachdenken: Was ist für euch typisch evangelisch? Im Gemeinschaftsraum des Gemeindehauses der Evangelischen Kirchengemeinde Stockach wurde es still. Den 14 bis 19-Jährigen fiel es sichtbar schwer, eine Antwort zu finden. Gibt es überhaupt etwas, das als typisch evangelisch bezeichnet werden kann?

Nach einer Weile hatte Josephine Auer eine Idee: „Ich denke, dass es im Evangelischen freier und familiärer zugeht.“ Ihre Antwort brach auch bei den restlichen Jugendlichen das Eis. Kopfnickend stimmten sie ihrer Meinung zu. „Mir gefallen vor allem die freundschaftlichen Bindungen und der lockere Umgang“, fügte Kevin Scholl hinzu. Diese Antworten der fünf evangelischen Christen hätten wohl auch Menschen anderer Konfessionen gegeben.

Für Leonie Baser stehen neben dem Freien und Freundschaftlichen noch andere Qualitäten des Evangelischen im Vordergrund: „Meiner Meinung nach gibt der Glaube einem Sicherheit. Ich finde es auch sehr schön, dass ich in meinem Glauben einen starken Rückhalt gefunden habe, auf den ich mich verlassen kann.“

Religion ist für einige der fünf Stockacher Jugendlichen auch ein wichtiges Gesprächsthema. Markus Rüb ist vor allem am Wesen und der Existenz Gottes interessiert. Darüber redet er oft mit Familie und Freunden. Auch für Jessica Spadi ist Gott ein wichtiger Halt in ihrem Leben: „Es ist schön zu wissen, dass Gott für einen da ist.“ Diesem Gedanken schließt sich Josephine Auer an, indem sie Gott als eine „Vaterfigur“ bezeichnet. Leonie Baser redet zwar nicht mit ihren Freunden über Religion, dafür hat sie oft ihre Eltern zu deren Konfirmationszeiten befragt. Durch diese Gespräche wusste sie schon, was sie bei ihrer eigenen Konfirmation zu erwarten hatte. Die Konfirmation von Josephine Auer, Jessica Spadi und Leonie Baser liegt gar nicht so lange zurück. Am 7. Mai dieses Jahres bekannten sie sich gemeinsam mit 16 weiteren Jugendlichen in der Melanchthon-Kirche in Stockach zu ihrem christlichen Glauben. „Die Konfirmation hat mir viel bedeutet“, erinnert sich Jessica Spadi zurück. „Meine ganze Familie war dabei. Das war für mich ein sehr schöner Augenblick“, fügt sie hinzu. Für Josephine Auer und Leonie Baser war die Konfirmation eine Selbstverständlichkeit. Auch bei Kevin Scholl war der familiäre Einfluss ausschlaggebend für seine Entscheidung zur Konfirmation. „Ich war bei der Konfirmation meines Bruders dabei und habe gesehen, wie das alles abläuft“, erzählt er. „Mein Bruder ist für mich ein wichtiger Rückhalt für religiöse Themen“, betont er.

Hat sich bei den Jugendlichen etwas durch ihre Konfirmation geändert? Markus Rüb hatte durch seine Konfirmation den Anreiz bekommen, sich mehr in seine Gemeinde einzubringen. „Ich bin viel aktiver geworden“, beschreibt er seine Veränderung. Wie der Rest der Gruppe betrachtet Josephine Auer seit der Konfirmation die Dinge nun etwas anders.

Als Grund für ihre positiven Veränderungen nennen die fünf Stockacher den von Lisa Hallermann, Gemeinde-Diakonin, geführten Konfirmationsunterricht. „Lisa Hallermann und Kevin Scholl haben es toll gestaltet“, lobte Leonie Baser. Kevin Scholl war dieses Jahr Konfirmationsteam-Mitglied. Seine Befürchtungen, der Unterricht würde sehr streng ablaufen, hatten sich nicht bestätigt: „Mir gefiel es sehr, wie offen Lisa Hallermann den Unterricht gestaltet hat.“

Markus Rüb, der ebenfalls dieses Jahr Konfirmationsteam-Mitglied war, hat die Arbeit von Lisa Hallermann so beeindruckt, dass er nun selbst Gemeinde-Diakon werden möchte. Durch die Erfahrungen, die er bisher in seiner Gemeinde gemacht hat, ist er sich sicher, dass dies für ihn die richtige Entscheidung ist: „Das Berufsfeld passt zu mir.“

Die Serie

Viel wird in diesen Tagen über die Zeit der Reformation geschrieben. Doch wie sieht evangelisches Leben heute aus? Was bewegt evangelische Christen, wie erleben sie ihren Glauben und wie organisieren sie ihr Gemeindeleben? Dieser Frage geht der SÜDKURIER mit verschiedenen Gesprächspartnern aus dem Raum Stockach in einer Sommerserie nach. (eph)