Stockach Evangelisch in Stockach (Teil 1): Pfarrerehepaar ist mit Gott im Dialog

Martina und Rainer Stockburger sind seit Mai Pfarrer in Steißlingen und Stockach. Was es für sie heute bedeutet, evangelisch zu sein.

Ein Satz, den Martina und Rainer Stockburger auch im Jahr 2017 immer mal hören, lautet: „Ich gehöre aber eigentlich zu den anderen.“ Der Satz fällt dann, wenn katholische Christen zu einem Anlass der evangelischen Gemeinde kommen. Eigentlich spielen die Unterschiede zwischen katholischen und evangelischen Christen im Alltagsleben kaum noch ein Rolle, da sind sich die Stockburgers sicher. „Aber trotzdem ist es offenbar wert, noch mal erwähnt zu werden“, ist der Eindruck von Martina Stockburger.

Martina und Rainer Stockburger sind evangelische Pfarrer, beide haben im Mai ihre Stellen in Stockach (er) und Steißlingen (sie) angetreten. Damit betreut er evangelische Christen in Stockach – außer Wahlwies, das zur Pfarrei von Matthias Sehmsdorf aus Ludwigshafen gehört -, Mühlingen, Hohenfels und Nenzingen. Orsingen hingegen gehört zu ihrem Gebiet, ebenso wie Eigeltingen und Steißlingen. Zuvor waren beide am Hochrhein tätig.

Den beinahe entschuldigenden Hinweis, dass man ja zur anderen Konfession gehöre, gebe es am ehesten bei älteren Menschen. Und auch Rainer Stockburger betont, dass die Zustände nicht mehr so seien wie vor 50 Jahren. Trotzdem leben evangelische Christen im Raum Stockach in einer katholischen Umgebung. Das wird allein an der Zahl der Kirchen deutlich. Haben katholische Christen in praktisch jedem Dorf ein Gotteshaus, so haben Martina und Rainer Stockburger in ihren Gemeinden jeweils eine Kirche. Am See-Ende sieht es ein bisschen anders aus, da stehen evangelische Kirchen in Wahlwies, Ludwigshafen und Sipplingen.

So wenig die Konfessionen im Alltag noch eine Rolle spielen, so sehr gibt es dennoch markante Unterschiede zur katholischen Kirche. Der auffälligste davon sitzt in Gestalt von Martina Stockburger vor dem Gesprächspartner. Denn evangelische Pfarrer müssen nicht im Zölibat leben, sondern dürfen verheiratet sein und Kinder haben. Das evangelische Pfarrhaus soll den Alltag verkörpern, so Martina Stockburger. Und Frauen dürfen mit den gleichen Rechten und Pflichten Pfarrerinnen sein wie ihre männlichen Kollegen. Doch das war auch in der evangelischen Kirche nicht von Anfang an selbstverständlich. Erst seit den 1970er Jahren dürften sie sich Pfarrerinnen nennen, erzählt Martina Stockburger.

Damit sei allerdings keine hierarchische Weisungsbefugnis verbunden, sagt Rainer Stockburger. Wenn man ihn über die Organisationsformen der evangelischen Kirche reden hört, so entsteht vor dem inneren Auge ein Gewirr von gleichberechtigten Stimmen, die permanent im Austausch miteinander stehen. Eine Institution wie die Glaubenskongregation in der katholischen Kirche, die sich um die Einhaltung der Lehre kümmert, scheint aus diesem Blickwinkel sehr weit weg zu sein. Doch diese Organisationsform hat Vor- und Nachteile, das gibt auch Rainer Stockburger zu. Man könne dadurch auf jeder Organisationsebene zwar viele Stimmen hören und einbinden. Doch dadurch werde das Leben auch konfliktträchtiger. „Es erfordert eine gute Gemeinschaft“, sagt er. Und sie: „Es ist typisch evangelisch, dass vieles von unten her kommt.

“ So gebe es, angelehnt an das von Luther betonte Priestertum aller Gläubigen, auch nicht die Unterscheidung zwischen Priestern und Laien. Jeder sei in dieser Sichtweise selber für seinen Kontakt zu Gott verantwortlich. Durch die typische Berufung auf das Gewissen – ein Einfluss Luthers – öffne sich die evangelische Kirche und Lehre auch eher für den Zeitgeist, sagt Martina Stockburger – was sich zuletzt an der Öffnung mancher Landeskirchen für homosexuelle Trauungen gezeigt habe. Ihr Ehemann charakterisiert es so: „Wahrheit zeigt sich in der ständigen Auseinandersetzung mit dem, was Menschen heute suchen und brauchen und im Dialog mit der Botschaft Gottes, der wir uns verpflichtet fühlen“ – auch wenn man die christlichen Botschaften dabei nicht verleugnen dürfe.

Neben diesen nicht materiellen Elementen des evangelischen Glaubens gibt es aber auch noch die handfesten und sichtbaren Unterschiede zur katholischen Kirche in und um Stockach. Zum Beispiel das relativ junge Gebäude der Melanchthon-Kirche knapp außerhalb der Innenstadt, im Gegensatz zur prominent in der Innenstadt stehenden katholischen Kirche St. Oswald. Oder die Tatsache, dass man in kleinen Dörfern beispielsweise für eine Hochzeit eine katholische Kirche nutzen müsse. Ob das geht, hänge viel vom katholischen Pfarrer vor Ort ab, sagt Rainer Stockburger. Ganz abgesehen von den Gottesdienstformen. Es gibt sie eben doch, die Unterschiede zwischen den Konfessionen.

Die Serie

SÜDKURIER-Redakteur Stephan Freißmann ist katholisch getauft, hat in seiner Kindheit aber für einige Jahre Trompete in einem evangelischen Posaunenchor gespielt.

Viel wird in diesen Tagen über die Zeit der Reformation geschrieben. Doch wie sieht evangelisches Leben heute aus? Was bewegt evangelische Christen, wie erleben sie ihren Glauben und wie organisieren sie ihr Gemeindeleben? Dieser Frage geht der SÜDKURIER mit verschiedenen Gesprächspartnern aus dem Raum Stockach in einer Sommerserie nach. (eph)