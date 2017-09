Stockach Evangelisch in Stockach: Begegnungen schaffen und ankommen

Seit Januar ist Ute Braun Kirchenbezirks-Beauftragte für Flucht und Migration in der evangelischen Kirche. Was sie bei ihrer Arbeit bewegt:

Was als Begegnungsprojekt begonnen hat, ist für viele bereits zur festen Institution geworden: Das Weltcafé in der evangelischen Kirche, das seit März diesen Jahres einmal wöchentlich im Gemeindehaus in der Tuttlinger Straße stattfindet, hat mittlerweile Stammgäste. Initiatorin und Kirchenbezirks-Beauftragte Ute Braun ist zufrieden. "Natürlich kommen mal mehr, mal weniger Menschen, aber in aller Regel nehmen um die 30 Personen an unseren Treffen teil", erzählt sie. Mit dem Projekt will sie Geflüchteten den Start in Stockach erleichtern: "Menschen willkommen zu heißen und sie in das lokale Leben aufzunehmen, ist unser Ziel", erzählt sie.

Dazu gehört auch, die Besucher des Cafés in die Organisation der Treffen einzubinden. "Unser Team ist wöchentlich mit etwa zehn Helfern vertreten. Zusätzlich haben wir eine Liste aufgehängt, in die sich jeder eintragen kann, der Kuchen backen, Abwaschen oder anders behilflich sein möchte." Immer wieder bereiten die Organisatoren Aktionen vor. Sprachspiele und gemeinsames Singen gehören fest dazu. Auf Themen, die die Flüchtlinge speziell interessieren, versuchen Ute Braun und ihre Unterstützer mit besonderen Veranstaltungen einzugehen. Im September sei etwa ein Besuch von Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrums, geplant. Sie soll den Besuchern erklären, wie Mülltrennung funktioniert. So ist das Weltcafé mittlerweile in der Integrationsarbeit angekommen. Ute Braun findet das gut. Konkurrenz zu anderen Angeboten wie dem Café International oder Aktionen des Helferkreises gebe es nicht. "Ich würde sagen, wir ergänzen uns. Kommt ein Flüchtling mit einer organisatorischen Frage zu mir, leite ich ihn an die entsprechende Stelle weiter."

Glaube und Religion spielen bei den Treffen laut Ute Braun kaum eine Rolle. "Wir haben das Neue Testament in zweisprachigen Ausgaben ausliegen. Das nehmen viele an, vor allem, um Deutsch zu lernen", sagt sie. Manche Flüchtlinge interessieren sich auch für die evangelische Kirche. Einige christliche Iraner werden sich bald sogar taufen lassen. Der Gottesdienst wird für sie eigens übersetzt. "In ihrer Heimat mussten sie ihren Glauben im Geheimen ausleben, hier können sie sich offen dazu bekennen." Mit dem Weltcafé habe das aber wenig zu tun. "Hier geht es mehr um Begegnung und Anschluss", erklärt sie.

Überraschend gut angenommen werde das Café von Kindern und Jugendlichen. Jede Woche seien es etwa zehn Sechs- bis 14-Jährige, die zu den Treffen kommen. "Weil die Kinder einfach andere Bedürfnisse als die Erwachsenen haben, suchen wir derzeit nach jemandem, der sich um die Betreuung kümmern möchte", erzählt sie. Hausaufgaben machen, spielen, Tischkicker: In den Räumen des Gemeindehauses gäbe es zahlreiche Möglichkeiten. Für die Erwachsenen ist Kommunikation wichtiger. Viele gehen arbeiten, haben außerhalb der wöchentlichen Treffen kaum Kontakt zu Stockachern. "Wir leisten auch seelsorgerische Arbeit. Viele haben Ängste, beispielsweise davor, dass ihr Asylantrag abgelehnt wird. Oder sie sorgen sich um Verwandte, die noch immer in Krisenregionen leben." Eigentlich hatte Ute Braun geplant, eine Sprechstunde in der Diakonie für diese Fälle einzurichten. Zurzeit sei das nicht nötig. "Die Menschen sprechen uns im Café an und dann verabreden wir uns direkt zu Gesprächen", erzählt sie.

Für die Zunkunft wünscht sie sich mehr Beteiligung von Einheimischen. "Leider kommen kaum Stockacher zu unseren Treffen." Dabei soll das Café eine Begegnungsmöglichkeit für alle sein. Derzeit überlege sie, Veranstaltungen am Abend anzubieten, damit mehr Berufstätige kommen können. Ob das klappt, sei allerdings noch ungewiss.

Das Weltcafé