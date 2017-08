Stockach Evangelisch in Stockach: Aktiv sein und die Freude teilen

Stefan Gräsle sowie Helga und Wolfgang Söhlemann engagieren sich seit Jahren für die Kirchenmusik in der Stockacher Melanchthonkirche. Was ihnen diese Arbeit bedeutet

Gottesdienste in der evangelischen Melanchthonkirche ohne Musik? Das können und wollen sich Stefan Gräsle und das Ehepaar Helga und Wolfgang Söhlemann beim besten Willen nicht vorstellen. Die drei Stockacher sind seit vielen Jahren maßgeblich am musikalischen Gemeindeleben beteiligt. "Musik ist ein unheimlich wichtiges Mittel, wenn es um Emotionen geht", sagt Stefan Gräsle, Musiklehrer am Nellenburg Gymnasium und seit 2008 Leiter des Gospelchors. "Wo die Worte aufhören, ist Musik wichtig."

Im Jahr 2000 kam Stefan Gräsle nach Stockach. "In den Anfangsjahren habe ich zunächst aushilfsweise den katholischen Kirchenchor geleitet", erzählt er. Doch seine Familie und er hätten sich der evangelischen Kirche konfessionell zugehörig gefühlt. "Mir war es wichtig, an dem Ort, an dem ich lebe, in einer Gemeinde aktiv zu sein. Der Chor war eine Möglichkeit, mich hier einzubringen." Als 2008 die Stelle als Leiter des Gospelchors frei wurde, zögerte Stefan Gräsle nicht lang.

Ähnlich spontan war auch der Einstieg als Organistin für Helga Söhlemann. Fünf Jahre früher als Stefan Gräsle, 1995, kam sie nach Stockach. 1998 hatte sie bei der Christmette ihren ersten großen Auftritt in der evangelischen Kirche. Seither spielt sie regelmäßig bei den Gottesdiensten. Ihr Mann gründete einige Jahre später die Melanchthonbläser, ein Blechbläserensemble mit heute acht Musikern. Seit neun Jahren kümmern sie sich gemeinsam um die musikalische Gestaltung der Gottesdienste. "Es ist unser Hobby. Wir haben viel Spaß, wenn wir gemeinsam Lieder und Instrumentalstücke spielen", erzählt Helga Söhlemann.

Spaß ist auch für Stefan Gräsle ein wichtiger Faktor. Im Gospelchor, in dem auch Helga Söhlemann singt, gibt es davon reichlich. "Es war noch keinen Moment langweilig", schmunzelt der Musiklehrer. "Nach den Proben gehe ich beschwingt nach Hause." Etwa 50 Lieder zählt das Repertoire der rund 25 Sänger. Acht Mal pro Jahr treten sie zu besonderen Feiern in der Kirche auf. "Wir singen seit einigen Jahren vermehrt neue geistliche Lieder", sagt Stefan Gräsle. Lieder neu zu entdecken und wiederzubeleben ist sehr wichtig für ihn. Standard-Werke, die der Chor immer singt, gebe es nicht: "Wir haben schon Lieder von Bach oder Mendelssohn gesungen. Da gibt es beim Singen keine Konfession."

Überhaupt seien die Unterschiede zur katholischen Kirchenmusik kaum ein Thema. Zwar gebe es durchaus Lieder, die man eher in einem katholischen Gottesdienst singen würde, aber: "Die meisten Stücke sind für die Ökumene." Die Unterschiede, so Gräsle, liegen meist innerhalb der Gemeinden, die verschiedene Traditionen pflegen und jeweils andere Möglichkeiten mit ihren Chören haben. "Wenn ich hauptberuflich als Kirchenmusiker tätig wäre, dann wäre es natürlich möglich, auch ein größeres musikalisches Kirchenwerk auf die Beine zu stellen", erklärt er. Auch Helga und Wolfgang Söhlemann finden, dass es kaum Unterschiede zur katholischen Kirchenmusik gibt. Ihre Musik wählen sie anhand des Kirchenjahres aus. "Während der Passionszeit spielen wir nichts Schwungvolles. Im Sommer nehmen wir fröhliche, kurze Stücke", sagt Helga Söhlemann. "Wichtig ist es, die Balance zwischen Musik und Predigt zu wahren. Die Musik darf den Gottesdienst nicht überlagern", ergänzt Wolfgang Söhlemann.

Dass sie an ihren Wochenenden meist keine Zeit für Unternehmungen haben, stört die Söhlemanns wenig. "Natürlich ist es eine Verpflichtung, wenn man jedes zweite Wochenende beim Gottesdienst spielt. Aber es macht uns Spaß und deshalb ist es in Ordnung", erklärt Helga Söhlemann. Auch Stefan Gräsle achtet bei seinem Nebenberuf als Chorleiter nicht auf die Zeit: "Bei mir verschmelzen meine Arbeit als Lehrer und im Chor miteinander. Es ist toll, die Freude an der Musik mit anderen zu teilen." Besonders finden Wolfgang und Helga Söhlemann ihr Engagement nicht. "Ich bin hier ein kleines Licht unter vielen", sagt auch Stefan Gräsle. Es sei dem Zusammenhalt aller Gemeindemitglieder geschuldet, dass mit vereinten Kräften so vieles auf die Beine gestellt werde.

Chor, Bläser und die Serie