Stockach-Espasingen Espasingen: In der alten Brauerei soll neues Leben einziehen

Die alte Brauerei, die ursprünglich mal ein Schloss war, ist keine Zierde für Espasingen. Demnächst soll die Immobilie entwickelt werden. Die Stadt Stockach und der Besitzer der Geländes, das gräfliche Haus von Bodman, stellen nun Eckpunkte vor.

Tausende Fahrzeuge kommen täglich an ihr vorbei, doch eine Zierde für den Ort ist sie schon lange nicht mehr: Die alte Brauerei in Espasingen ist eines der prominentesten Gebäude mit Sanierungsbedarf auf dem Gebiet der Stadt Stockach. Doch das ganze Gelände, das um die frühere Brauerei herumliegt, die in noch weiter zurückliegenden Zeiten ein Schloss war (siehe Text rechts), könnte in nicht allzu ferner Zukunft aus seinem Dornröschenschlaf erwachen. Zumindest arbeiten das gräfliche Haus von Bodman als Eigentümer der Immobilie und die Stadt Stockach als Planungsbehörde darauf hin, dass ein Unternehmer das Gelände kauft und entwickelt, wie es in der Sprache der Immobilienwirtschaft heißt.

Die Prioritäten bei dieser Entwicklung definiert Johannes Freiherr von und zu Bodman so: Das historische Schloss- und Brauereigebäude erhalten, das entstehende Gebäude-Ensemble gut in den Ort einfügen und damit möglicherweise eine neue Ortsmitte schaffen sowie den hinter dem Schloss gelegenen Eisweiher aktivieren. Konkret ist vorgesehen, in dem Bereich hinter der ehemaligen Brauerei ein Wohngebiet zu schaffen (siehe Grafik) und im Bereich rund um die ehemalige Brauerei ein Mischgebiet mit Wohnen und nicht störendem Gewerbe. Im südlichen Teil des Geländes wäre eine Entwicklung in beide Richtungen möglich – je nach Projekt, das dort verwirklicht werden soll.

Damit ein Investor einen so umfangreichen Auftrag mit relativ weitreichenden Bindungen annehmen kann, sei allerdings Rechtssicherheit nötig: "Ein möglicher Investor muss wissen, was er dort darf und was nicht", so Johannes von Bodman. In diese Richtung zielt eine Vereinbarung zwischen der Stadtverwaltung und dem Eigentümer, die der Planungsausschuss des Stockacher Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Darin ist beispielsweise festgeschrieben, dass im südwestlichen Flügel des historischen Gebäudes wieder Gastronomie angestrebt wird, dass daran anschließend nach Süden eine Freifläche eingeplant wird oder dass der Brauereiweiher wenn möglich reaktiviert werden soll. Man wolle das "Gesicht des Gebietes nicht fundamental verändern", was bei Abbruch und Neubau der Fall wäre, so Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz zuletzt im Espasinger Ortschaftsrat.

Das Echo in den kommunalpolitischen Gremien war einhellig positiv. So fasste Gerhard Seeberger im Espasinger Ortschaftsrat zusammen: "Fast jede Veränderung ist eine Verbesserung." Es liege die erste Planung für das Gebiet vor, die auch wirtschaftlich Sinn ergebe. Auch der Wunsch, den Eisweiher zu reaktivieren, wurde im Ortschaftsrat laut, denn "jeder Espasinger ist darauf Schlittschuh gelaufen", so Ortsvorsteher Andreas Bernhart. Auch im Planungsausschuss gab es praktisch nur Lob. Roland Strehl (Freie Wähler): "Das gräfliche Haus ist bekannt dafür, dass architektonisch und städtebaulich etwas Ordentliches dabei herauskommt. " Und Karl-Hermann Rist (Grüne) sagte: "Es ist schön, dass es Freiflächen geben soll, im Gegensatz zum Trend auch in Dörfern dichter zu bauen." Nur Roland Fiedler (Freie Wähler) bemängelte, dass ein Bebauungsplanverfahren für das künftige Wohngebiet seine Zeit brauche. Bürgermeister Stolz begründete das mit der Notwendigkeit, Rechtssicherheit zu schaffen.

Einen konkreten Investor für das Gelände habe die gräfliche Immobilienverwaltung zwar noch nicht im Auge, sagt Johannes von Bodman. Allerdings sei man mit mehreren im Gespräch. Er rechne trotzdem damit, dass noch viele Gespräch nötig werden, weil das alte Schloss reaktiviert werden soll. Und: "Was dort entsteht, soll qualitativ gut sein", sagt von Bodman und verweist als Referenz auf den Neubau auf dem Linde-Areal in Bodman, der derzeit nach Plänen von Hans Kollhoff umgesetzt wird. Der Architekt hat auch am Potsdamer Platz in Berlin geplant. Auf keinen Fall solle durch die neuen Pläne der Ort zerstört werden, so von Bodman. Die Grundlage der heutigen Überlegungen sei eine Machbarkeitsstudie, die vom Dezember 2015 datiert.

Geschichte und Gegenwart