Stockach/Nenzingen Eschentriebsterben bedroht Wälder: Hunderte Bäume bei Stockach gefällt

Das Forstamt fällt knapp 400 Bäume im Wald westlich von Stockach, weil sie von einer Pilzkrankheit befallen sind. Diese kann nicht bekämpft werden und Alternativen für die bedrohten Eschen gibt es kaum

Am Straßenrand der Verbindungsstraße zwischen Mahlspüren im Hegau und Nenzingen stapeln sich die Baumstämme. 400 Bäume fällte das Forstamt Baden-Württemberg in den vergangenen Tagen. "Wir waren zum Handeln gezwungen, um die Straße und den Holzbestand zu sichern", sagt Wilfried Durejka vom Kreisforstamt. Die Bäume seien größtenteils kranke Eschen, die von einem Pilz befallen sind, so Durejka. Dieser Pilz löst das Eschentriebsterben aus, eine Baumkrankheit, die in den heimischen Wäldern ein immer größeres Problem darstellt.

So auch im Waldstück zwischen Mahlspüren im Hegau und Nenzingen, das zum Forstrevier Steißlingen zählt. "Der Pilzbefall ist extrem schlimm geworden und betrifft immer mehr Bäume, die wir nach und nach fällen müssen", erklärt Revierleiter Siegfried Parschau. Die Situation sei besonders schwierig, weil durch die Baumkrankheit auch keine Eschen mehr nachgepflanzt werden dürfen. "Jetzt beginnt die Zeit, in der wir im Revier neue Bäume pflanzen. Das Problem ist jetzt, was wir anstatt der Eschen pflanzen können", sagt Parschau. Bei Ulmen beispielsweise gebe es ein ähnliches Problem mit einem Pilz und für Ahorn und Buchen sei die Feuchtigkeit zu hoch. "Die Esche macht zehn Prozent unseres ganzen Waldbestandes im Landkreis Konstanz aus und wir können diese Baumart nicht wirklich ersetzen", erklärt Durejka die Problematik.

Die erkrankten Bäume stellten laut Durejka allerdings ein Sicherheitsrisiko dar, weshalb diese große Anzahl gefällt werden musste. "Der Pilz hat nicht nur die Baumkrone befallen, sondern mittlerweile auch den Holzstammkörper und die Wurzeln. Damit gibt es keine Garantie, dass die Bäume stehen bleiben", sagt Durejka. Diese Gefahr sei für ein Naherholungsgebiet mit einer Straße nicht tragbar gewesen. Die während der Fällarbeiten gesperrte Straße ist mittlerweile wieder befahrbar. Die gefällten Bäume werden nun zu Brennholz, Industrieholz oder Stammholz weiterverarbeitet.