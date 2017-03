Stockach Es zählen Konzentration und Kondition: Orientierungsläufer messen sich in Zizenhausen

Den hohen Anforderungen beim ersten Orientierungslauf der Saison in Zizenhausen stellten sich 122 Erwachsene und Jugendliche. Luca Zingg aus der Schweiz war der Schnellste

122 Teilnehmer, darunter 30 Kinder und Jugendliche, nahmen am 1. Baden-Württembergischen Landesranglistenlauf 2017, ausgetragen vom TV Jahn Zizenhausen, teil. Im Hechler Wald und Oberholz waren die Posten für die sieben Bahnen gesteckt. Sie mussten je nach gewählter Bahn in der vorgegeben Reihefolge mithilfe von Karten gefunden werden. Die Läufer starteten oberhalb des Altschorenhofes, das Ziel befand sich unten am Ortsende von Zizenhausen. "Sehr schön", lobten die Läufer im Ziel ihre Strecke, auch wenn Dornen und nasse Erde ihre Spuren an Händen und Beinen hinterlassen hatten. "Das gehört dazu", lachten die Teilnehmer nur und vertieften sich nochmals in ihre Karten.

"Laufen mit Köpfchen" wirbt der "Orientierungslauf in Baden" auf seiner Internetseite für die Sportart. Denn die kognitiven Anforderungen sind hier im Vergleich zu anderen Laufsportarten hoch. Ausgestattet mit Karte und Kompass – und manchmal einem Vergrößerungsglas – muss der Läufer seine Bahn durch für ihn unbekanntes Gelände finden. Sie laufen dabei elektronische Streckenposten in vorgegebener Reihenfolge an und registrieren die Chips, die sie dabei haben. So werden Strecke und Zeit auf den Chips verzeichnet. Im Wettkampfbüro in der Jahnhütte erhielten sie bei der Auslese der Chips am Ende eine Auswertung.

Rund 25 Helfer des TV Jahn waren am Wettkampftag im Einsatz, im Wettkampfbüro, beim Start und Ziel, zur Streckensicherung, wenn es über Straßen ging, und bei der Verpflegung in der Jahnhütte. Mit welcher Akribie die Veranstalter arbeiten müssen, lässt sich nur erahnen: 120 Posten mussten gesetzt werden – und zwar genau an der in der Karte bezeichneten Stelle, nordwestlich neben einem Ameisenhaufen, zum Beispiel. Gut zwei Jahre benötgt Winfried Gutmann vom TV Jahn, um eine Karte, basierend auf geologischen Karten, zu erstellen. Oft muss etwas nach Sturm oder Baumfällarbeiten geändert werden. Die Karte im Maßstab 1:10 000 liefert Informationen über Vegetation, besondere Geländeformationen, Hochsitze und Wurzelstöcke. Ebenso sind Höhenlinien eingezeichnet, Wege und Gebäude. Schnellstmöglich durch das unwegsame Gelände laufen, sich dabei an der Karte orientieren, die Geländeinformationen aufnehmen und die Strecke planen – das erfordert während des Laufens ein hohes Maß an Konzentration von den Teilnehmern. Und die musste bei der längsten Strecke von 9,1 Kilometern bei 220 Höhenmetern fast eine Stunde aufrecht erhalten werden. 54 Minuten benötigte der Schnellste, Luca Zingg vom OL Amriswil (Schweiz), dafür.

