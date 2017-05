Stockach/Bodman-Ludwigshafen Erweiterung des Gewerbegebiets Blumhof: Diskussion um Grundstücke

Verbandsversammlung des Zweckverbands genehmigt den Entwurf des Bebauungsplans zur Erweiterung. Ein Eigentümer will seine Fläche allerdings nur tauschen, nicht verkaufen – und ob es eine passende Tauschfläche gibt, ist offen.

Die Erweiterung des Interkommunalen Gewerbegebietes (IKG) Blumhof ist einen bürokratischen Schritt weiter. Die Verbandsversammlung gab dem Bebauungsplanentwurf in seiner jüngsten Sitzung einmütig seine Zustimmung. Nun kann der Entwurf in die frühzeitige Bürgerbeteiligung und Behördenanhörung gehen. Öffentlichkeit und Behörden erhalten später im Rahmen der öffentlichen Auslegung erneut Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern.

Der Bebauungsplan soll die Erweiterung des Gewerbegebiets Blumhof nach Süden und Westen regeln – denn das Gebiet ist voll besetzt und die Nachfrage nach Gewerbeflächen nach wie vor groß, wie beispielsweise Vertreter der Stockacher Stadtverwaltung immer wieder betonen. Die Flächen, die für die nun vorbereitete Erweiterung des Blumhofs notwendig werden, seien bereits mehrheitlich im Besitz des Zweckverbands IKG Blumhof, erklärt Harald Schweikl vom Stockacher Bauamt.

Die Bebauungsplanung regelt dabei zunächst einmal nur, was wo gebaut werden darf. Doch Schweikl sagt auch: "Wenn Privateigentum nicht verkauft wird, bringt der Bebauungsplan an der Stelle nichts." Der Zweckverband werde daher bemüht sein, die Flächen "der Bebauung zuzuführen" und die Eigentumsfrage parallel zum Bebauungsplanverfahren zu lösen, wie er im Behördendeutsch sagt – was so viel bedeutet wie: die Flächen zu erwerben.

Doch dabei zeichnet sich ein Konflikt ab. Einer der betroffenen Privateigentümer ist der Landwirt Andreas Hertle. Und er sagt, dass er das fragliche Grundstück höchstens tauschen, aber nicht verkaufen wolle. Denn er brauche die Fläche für den Obstbau. Ob es eine passende Ersatzfläche für einen Tausch gibt, ist noch offen.

Darum, dass Landwirte nicht unbedingt ihr Land verkaufen wollen, auf das sie angewiesen sind, weiß auch Harald Schweikl. Bis zum äußersten wolle der Zweckverband aber nicht gehen, sagt er: "Enteignungen gab es in Stockach noch nicht, und das soll auch so bleiben." Abgesehen davon, dass diese nur als allerletztes Mittel erlaubt seien, wenn eine Fläche unbedingt notwendig ist – etwa weil eine Erschließungsstraße nicht anders geführt werden kann. Wenn ein Eigentümer sein Grundstück unbedingt für die Landwirtschaft brauche, so werde dieses im Fall des Blumhofs höchstwahrscheinlich nicht überplant, sagt Schweikl. Von der Grundstücksstruktur her gehe das.

Ziel der Planung ist es, Verkehrsflächen nur so groß wie unbedingt nötig zu machen. Daher soll nach dem jetzigen Entwurf der vorhandene Anschluss im Westen parallel zur Böschung der Autobahn verlängert werden, in der Mitte nach Süden abknicken und mit einem Wendehammer beendet werden. Durch diese Verkehrsführung können unterschiedlich große Grundstücke gebildet werden. Für die Zufahrt zur südlichen Erweiterungsfläche wird der südliche Randstreifen des bestehenden Gewerbegebiets mit seinem landwirtschaftlichen Weg aufgenommen. Der Weg wird laut der derzeitigen Planung beiderseits des vorgesehenen Wendehammers am Ende der Bodenseeallee fortgeführt und ermöglicht weiter den kurzen Weg zwischen der B 31 und dem Wald.

Die Erweiterung

Das Erweiterungsgebiet West auf Gemarkung Stockach umfasst etwa drei Hektar und schließt sich südlich der Autobahn 98 in Richtung der Anschlussstelle Stockach Ost an das bestehende Gewerbegebiet an. Das Erweiterungsgebiet Süd auf Gemarkung von Ludwigshafen ist etwa zwei Hektar groß und schließt südlich entlang der Bundesstraße 31 alt an. Die einbezogenen Flächen liegen wie der Bestand des Gewerbegebiets innerhalb der Fläche, die durch Autobahn, Bundesstraße und Wald begrenzt wird. (fws)