Stockach Erster Gottesdienst der evangelischen Gemeinde Stockach mit dem neuen Pfarrer

Bei der evangelischen Gemeinde in Stockach kündigt sich ein Ende der Übergangslösungen an: Rainer Stockburger hat seinen ersten Gottesdienst gefeiert.

Die Sonne brach durch die Wolken durch und schien hell durch die hohen Fenster der evangelischen Kirche in Stockach, als am Sonntagvormittag im voll besetzten Kircheninnern der neue Seelsorger der evangelischen Kirchengemeinde, Pfarrer Rainer Stockburger, seinen ersten Gottesdienst feierte. Wie an dieser Stelle schon berichtet, schließt sich damit eine personelle Lücke, die seit fast zwei Jahren bestand. 2015 war der damalige Stockacher Pfarrer Philipp Jägle in Richtung Ravensburg abgewandert. Seitdem gab es mehrere Übergangslösungen. Zuletzt hat Pfarrer Matthias Sehmsdorf aus Ludwigshafen in Stockach ausgeholfen, nachdem Nina Reichel, Pfarrerin im Probedienst und zuvor für Stockach zuständig, Ende August aus persönlichen Gründen in den Kirchenbezirk Markgräflerland gezogen war. Der neue Pfarrer Rainer Stockburger wurde in St. Georgen im Schwarzwald geboren. Wenige Jahre später zog die Familie allerdings nach Überlingen, wo er auch das Abitur ablegte.

Pfarrer Stockburger ist noch bis Mai des Jahres, dem offiziellen Zeitpunkt seines Amtsantritts in Stockach, evangelischer Pfarrer in Tiengen am Hochrhein. Sein Einsatz in Stockach kam über ein Besetzungsverfahren der Evangelischen Landeskirche in Karlsruhe zustande, nachdem die Stelle zweimal erfolglos ausgeschrieben gewesen sei, wie der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Martin Domm, bereits an anderer Stelle erklärte. Stockburgers Ehefrau Martina, die ebenfalls Pfarrerin ist, übernimmt ab Mai die Seelsorge in Steißlingen. Das Ehepaar wird den gemeinsamen Wohnsitz in Stockach nehmen.

Martin Domm begrüßte zu Beginn des gestrigen Gottesdienstes auch kurz den neuen Seelsorger und nannte den Sonntag einen Tag der Freude für die evangelische Kirchengemeinde Stockach. Der neuen Pfarrer habe sich für den ersten Gottesdienst Verstärkung mitgebracht, fuhr er fort und blickte auf die in der ersten Bankreihe sitzende Pfarrerin Martina Stockburger. Sie verlas im Gottesdienst das Tagesevangelium, das von der Urkatastrophe der Menschheit handelt, dem Sündenfall im Paradies. Hier knüpfte Pfarrer Stockburger in seiner Predigt inhaltlich an. Wer hat Schuld an dem Desaster, unter dem die Menschheit heute noch zu leiden hat? Wer "ich nicht" antworte, mache es sich etwas leicht, weil Adam und Eva unser aller Vorfahren sind. Über alle Schuld hinaus, fuhr der Seelsorger in seiner Predigt eindringlich fort, lasse Gott in seiner Fürsorge den Menschen jedoch nicht im Stich. Gottes Sohn stehe an der Seite des Menschen und so sei auch "der Tod des Menschen nicht Gottes letztes Wort." Der Gottesdienst wurde musikalisch von Wolfgang und Helga Söhlemann aus Stockach mit Orgel- und Posaunenklängen umrahmt.