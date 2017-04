Stockach Erste Bilanz zur VHB-Gästekarte: Gemischte Meinungen bei den Stockacher Gastgebern

Wie läuft es eigentlich bisher mit der VHB-Gästekarte in Stockach? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Mitgliederversammlung des Vereins Tourismus Stockach. Und die Antworten kamen von beiden Seiten: Kulturamtsleiter Stefan Keil und den Mitgliedern, die direkt von ihren Hotel- und Feriengästen Rückmeldungen bekommen.

Stockach gehört relativ neu zum Kreis der Gemeinden mit der VHB-Gästekarte, die über eine Kurtaxe finanziert wird. "Wir sind die zehnte Gemeinde, die dieses Produkt anbietet", erklärte Keil. Es biete ein breites Spektrum an Ausflugszielen. Ein Euro Kurtaxe sei dabei moderat. Es gebe Gemeinden, die zum Beispiel 2,50 Euro hätten.

Dass die Startphase noch läuft, spiegelte sich bei den Erfahrungen der Stockacher Gastgeber wieder. Volker Knaust (Campingplatz Wahlwies) hat bisher positive Erfahrungen gemacht: "Der Großteil der Leute findet sie klasse", sagte er zur VHB-Gästekarte. Einer seiner Kollegen aus dem Plenum der Stockacher Gastgeber hatte bisher ebenfalls noch keine negativen Reaktionen und bemerkte zur Kurtaxe: "Wenn man ein Mal mit einem Schiff fährt, hat man das wieder raus."

Es kam aber auch schnell Kritik daran auf, dass Gäste aus Stockacher Teilorten erst in die Kernstadt gelangen müssten, um sich die Karte zu holen. Dazu müssten sie kostenpflichtig parken. Deshalb kam der Wunsch auf, für Feriengäste besser die Informationen über kostenlose Parkmöglichkeiten, zum Beispiel den Dillplatz, zu streuen. Auch ein Hinweis darauf, dass man es den Touristen erst schmackhaft mache müsse, pro Tag einen Euro Kurtaxe zu bezahlen, fiel. Eine weitere Meinung: Hundebesitzer nutzten die Gästekarte eher nicht, sondern führen eher mit den eigenen Autos zu ihren Ausflugszielen, falls der Vierbeiner müde werde. Als Antwort darauf kam von einer Anwesenden der Hinweis, dass die VHB-Gästekarte nicht nur kostenlose Fahrten, sondern auch vergünstigte Eintritte ermögliche. Es gebe also auch weitere Leistungen.

Zum Problem mit mangelnden Zugverbindungen am Abend erklärte Stefan Keil, dass die Stadt auf eine bessere Taktung hoffe, wenn bei den Zügen mithilfe der Gästekarte die Nutzungsfrequenz der Besucher steige. "Es gibt auch in Stockach Veranstaltungen", ergänzte er mit einem halben Augenzwinkern. Er will die Ergebnisse aus der regen Diskussion in die Gespräche mit dem VHB mitnehmen.

Als Beispiel dafür, wie eigentlich ein Ausflug mit Nutzung der VHB-Gästekarte vom Zeitplan her aussehen kann, gibt es nun ein Infoblatt namens "Ihr Tag auf der Insel Mainau". Das Faltblatt bietet gesammelt alles zu den Fahrtzeiten von Bus und Bahn zwischen Stockach und Mainau sowie den Eintrittspreisen der Blumeninsel. In den kommenden Tagen erscheine auch ein neuer Ausflugsführer der Umgebung mit einer Auflage von 45 000 Stück, in der auch Stockach vertreten sei.