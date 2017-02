Stockach-Wahlwies Erfolgreiche Theateraufführung für Wahlwieser Kirchenchor

Sänger bringen wieder ­Komödie im Pfarrzentrum St. Josef Wahlwies auf die Bühne. Es gibt einen Zusatztermin wegen der großen Nachfrage.

Drei Mal volles Haus, drei Mal begeisterte Zuschauer: Die „Kreuzfahrt im Schweinestall“ des Kirchenchors Wahlwies war auch für die Gäste im Pfarrzentrum St. Josef in Wahlwies ein Gewinn. Wenn Ortsvorsteher Udo Pelkner, der die Hauptrolle des Josef Speckmann spielte, am letzten Abend nach der Aufführung auch gestand, sie seien nun ein wenig erleichtert, dass es vollbracht sei, hatten die neun Darsteller zuvor doch mit viel Spielfreude drei Akte lang das Publikum zum Lachen gebracht.

Bauer Josef Speckmann, der mit Frau Gerda (Elisabeth Haas) und Tochter Anna (Barbara Mayer) sowie dem Lehrjungen Fritz (Winfried Mauch) auf seinem Hof lebt, ist meist stinkfaul. Am liebsten frönt er mit seinem Kumpel Walter (Markus Siegenthaler) dem Alkohol. Das Versteck seiner Schnapsflasche in einer alten Milchkanne kennen allerdings auch die Ehefrau und Fritz, die sich gelegentlich ein Gläschen genehmigen. Nach dem Dorffest jubeln Anna und Fritz dem Bauern den Hauptpreis – eine Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer – unter, um endlich eine Woche ihre Ruhe zu haben. Dumm nur, dass Josef schreckliche Angst vor dem Wasser hat und daher Walter auf die große Reise schickt. Um nicht als Feigling dazustehen, versteckt sich der Bauer auf seinem Hof. Später taucht er in Frauenkleidern als seine eigene Schwester Josefine auf und das Chaos nimmt seinen Lauf. Während der Dorfpolizist (Roberto Fischer) ein Auge auf die rassige Dame wirft, hat Klatschtante Lisa Poppe (Andrea Wegmann) nichts anderes zu tun, als die ständig wechselnden Neuigkeiten im Ort zu verbreiten. Marie (Sandra Siegenthaler), die Frau von Fritz, macht sich derweil große Sorgen um ihren verschwundenen Mann . . .

Viel zu tun hatte Souffleuse Birgit Schieß-Schmitt nicht. Der Text saß nahezu perfekt. Erklärungen vom Bauern zum Dorffest („Wir pflegen die Kultur, die Heimat und die Dorfgemeinschaft“) und die verzagte Feststellung des Polizisten („Der liebe Gott muss wahrlich die neugierigen Frauen lieben. Er macht so viele davon“) sorgten für großes Gelächter im Publikum.

Nach zahlreichen Verwirrungen und dem Sinken des Kreuzfahrtschiffes taucht der vermeintlich verschollene Josef wieder auf und bekommt als Entschädigung für die Strapazen eine dreiwöchige Luxusreise mit der Familie auf dem Schwesternschiff geschenkt . . . Im Publikum saßen nicht nur Wahlwieser. Auch Gäste aus Nenzingen, Güttingen, Ludwigshafen, Zoznegg und Mahlspüren im Tal waren da. „Respekt, dass so ein kleiner Kirchenchor so etwas auf sich nimmt“, sagte Ursula Maier-Lehn. Sigrid Weber fand alle Figuren genau richtig besetzt. Dass die einzelnen Darsteller in ihrer eigenen Mundart sprachen, kam beim Publikum ebenfalls gut an.

Der Kirchenchor Wahlwies und Güttingen sang zur Einstimmung und in den Pausen unter der Leitung von Birgitt Mauch. Chormitglied Gotthard Zeiser dankte ihr, den Sängern im Chor und auf der Bühne für ihren großartigen Einsatz.

Ein vielseitiger Chor

Der Kirchenchor Wahlwies ist ein gemischter Chor. Sein Repertoire umfasst alle musikalischen Epochen bis zum "Neuen Geistlichen Lied". Neben dem kirchlichen werden auch weltliches Liedgut und die Geselligkeit gepflegt. Chorleiterin ist Birgitt Mauch. Nach mehreren Jahren wieder ein Theaterstück aufzuführen, war die Idee von Sandra Siegenthaler. Sie suchte die Komödie von Carsten Lögering aus, verteilte die Rollen und führte Regie. Bereits in den Sommerferien fand die erste Leseprobe statt, seit September liefen die richtigen Proben. (wig)