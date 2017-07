Stockach Entscheidung über Kindergartenbeiträge kommt im Herbst

Badisch oder württembergisch? Wie die Elternbeiträge für Stockacher Kindergärten künftig berechnet werden, darüber soll der Gemeinderat nun im November beraten – nachdem die Entscheidung mehrfach vertagt wurde.

Sollen Kindergartenbeiträge in Stockach weiter nach dem badischen oder neu nach dem württembergischen Modell berechnet werden? Die Entscheidung über diese Frage soll im Herbst fallen. Zum Hintergrund: Im badischen Modell gibt es Ermäßigungen auf die Elternbeiträge, wenn mehrere Kinder der gleichen Familie in die gleiche Einrichtung gehen. Im württembergischen Modell gibt es Ermäßigungen je nach der Zahl der Kinder in einer Familie. Danach würde gelten: Geht ein Kind, das zwei Geschwister hat, in den Kindergarten, fallen die ermäßigten Gebühren für ein drittes Kind an – egal, ob die Geschwister auch in den Kindergarten oder schon in die Schule gehen. Das württembergische Modell begünstigt also größere Familien. Eine Entscheidung über eine Umstellung stand immer wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderats, ist bislang aber nicht gefallen.

Wolfgang Reuther, Fraktionsvorsitzender der CDU, hat nun in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Antrag gestellt, diese Frage möglichst bald nach der Sommerpause zu entscheiden. Bürgermeister Rainer Stolz sicherte zu, die Beratung in der zweiten Sitzung nach der Sommerpause abzuhalten. Das wäre im November. Bis dahin könne man sehen, ob etwas zu entscheiden sei, so Stolz mit Blick auf die Bundestagswahl. In ihrem Wahlprogramm kündigt die SPD an, Kita-Gebühren schrittweise abschaffen zu wollen.

Wie stehen die Parteien im Rat dazu? Die größte Fraktion, die CDU, wolle sich offen entscheiden, sagte Reuther bei früherer Gelegenheit. Er könne sich für ein Modell erwärmen, das größere Familien entlastet, denn diese kämen in seiner Wahrnehmung wieder öfter vor. Joachim Kramer, Chef der SPD-Fraktion, sieht es ähnlich. Wenn das württembergische Modell einer Mehrheit nutzt, wäre die SPD für den Wechsel. Maria Luisa Jessen (Grüne) ist hingegen sicher: "Das württembergische Modell ist gerechter." Familien mit mehr Kindern sollten profitieren. Badisch orientiert äußern sich Wolf-Dieter Karle (Freie Wähler, zweitgrößte Fraktion) und Thomas Bosch (FDP). Er wage zu bezweifeln, dass es so viele Großfamilien gibt, wie man mit dem Wechsel zu entlasten hofft, sagt Karle. Und in den Augen von Bosch sind die Kosten im badischen Modell gleichmäßiger verteilt.

Mühlingen ist bislang die einzige Gemeinde im Raum Stockach, die ihre Kita-Gebühren württembergisch berechnet – der Gemeinderatsbeschluss datiert von 2010. Für den Mühlinger Rat sei es das sozialverträglichere Modell, so Mühlingens Kämmerer Klaus Beck.