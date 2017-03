Stockach Einstimmige Entscheidung im Hauptausschuss: Stockacher Stadt-Tarif gilt bald auch für das Seehäsle bis Wahlwies

Die Stockacher Bürger nutzen rege das neue Stadtverkehr-Angebot. Der Hauptausschuss hat seine Gültigkeit in seiner jüngsten Sitzung auf die Zugstrecke Stockach/Wahlwies erweitert. Die nötige Automaten-Programmierung kostet 13 300 Euro, die das Gremium bewilligte.

Die Zahlen für die ersten beiden Monate mit dem neuen Stadtverkehr können sich sehen lassen: 613 Erwachsene haben im Januar Einzelfahrscheine gelöst, im Februar waren es sogar 1006, während der Monatsdurchschnitt im Jahr 2016 bei 127 lag. Kinderfahrscheine gab es im vergangenen Jahr durchschnittlich 79 pro Monat. Im Januar 2017 waren es 198, im Februar 364. Welche Linien die Bürger am häufigsten nutzen, lasse sich allerdings nicht auswerten, hieß es in der Sitzungsvorlage. Hauptamtsleiter Hubert Walk, der die Zahlen im Hauptausschuss des Gemeinderats vorstellte, zog zufrieden die erste kleine Bilanz. Es gab nur eine Einschränkung: "Wenn die Zahlen so bleiben, wird es mit den Mitteln eng." Im neuen einheitlichen Tarif kostet ein Einzelfahrschein für einen Erwachsenen 1,60 Euro und ein Kind bezahlt 90 Cent für eine Strecke. Die Stadt subventioniert 2500 Euro im Jahr.

In Zukunft sollen auch die Wahlwieser Bürger die Stadtverkehr-Tarife für das Seehäsle nutzen können. Den einzigen Haken daran räumte der Hauptausschuss mit einem einstimmigen Beschluss aus: Für die Umprogrammierung der Bahnhof-Fahrkartenautomaten in Stockach und Wahlwies stellt die Stadt überplanmäßige Mittel in Höhe von 13 300 Euro bereit. Dies falle einmalig beim jetzigen Betreiber, der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL), an. Die Konzession für das Seehäsle läuft bis zum Jahr 2023. "Wenn sie vom Landkreis dann neu vergeben wird, kommt die Programmierung der Automaten in die Ausschreibung mit rein", sagte Walk. Die einzige, aber nicht sinnvolle Alternative zur Anpassung der Automaten für den Stadtverkehr, die Walk eher im Spaß vortrug, wäre gewesen, dass Zugnutzer in Stockach oder Wahlwies bei einem Busfahrer eine Fahrkarte hätten kaufen müssen, um dann damit in den Zug zu steigen.

Walk erklärte, dass die Stadt versuchen wolle, der HzL eine Kostenbeteiligung mit höheren Fahrgastzahlen schmackhaft zu machen, aber er habe keine große Hoffnung, dass das klappe. "Wir vertrauen da auf Ihr Verhandlungsgeschick", sagte Jürgen Kragler (CDU) zum Bürgermeister.

Die Diskussion vor der positiven Abstimmung des Hauptausschusses war kurz. "Wir sollten das machen und das Angebot für die Bürger haben", sagte Bürgermeister Rainer Stolz. Er merkte auch an, dass sogar Nenzinger Bürger den Stockacher Stadtverkehr-Tarif in eine Richtung nutzen könnten, wenn sie in Stockach eine Fahrkarte kaufen und mit dem Seehäsle nach Nenzingen fahren.

Der Stadtverkehr

Der Stockacher Gemeinderat hat in der Sitzung des Hauptausschusses am 21. September 2016 beschlossen, den Stadtverkehr für die Kernstadt/Hindelwangen ab Januar 2017 auf alle Ortsteile auszudehnen. Die Zugverbindung Stockach/Wahlwies war darin nicht eingeschlossen. Über sie entschied der Hauptausschuss erst in seiner Sitzung am Mittwoch und stimmte für die notwendige Umprogrammierung der Fahrkartenautomaten. (löf)