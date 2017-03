Stockach Einstimmen auf den großen Auftritt: Musikschule feiert ihr 40-jähriges Bestehen

Die Musikschule Stockach wird 40 Jahre alt. Der SÜDKURIER hat die Proben für das Geburtstagskonzert besucht.

Während der Probe braucht der Dirigent ein sensibles Gehör. Kurz davor allerdings kann es auch hilfreich sein, einfach mal auf Durchzug zu stellen. So wie jetzt. In den Räumlichkeiten unter der Stockacher Grundschule sind 55 Kinder damit beschäftigt, ihre Instrumente zu stimmen. Posaunen, Hörner und Trommeln, alles schallt munter durcheinander. Und auch, wenn viele der jungen Musiker auf den Stühlen um das Dirigentenpodest mit ihren Füßen noch nicht den Boden erreichen – in Sachen Lautstärke brauchen sie sich hinter den Großen nicht zu verstecken.

Helmut Hubov zeigt sich unbeeindruckt. Inmitten des disharmonischen Getöses hat sich der Leiter der Musikschule in Seelenruhe seine Noten zurecht gesucht und den letzten Nachzügler – in diesem Fall den sechsjährigen Robin – per Handschlag begrüßt. Jetzt hebt er die Hand. "Wir fangen an." Für das Gruppenspiel – die jüngste Orchestergruppe – beginnt eine der letzten Proben vor ihrem großen Auftritt. Schon am Samstag findet in der Jahnhalle das Geburtstagskonzert der Musikschule statt, das die sechs- bis neunjährigen Nachwuchsmusiker eröffnen werden. Deshalb ist in den nächsten 45 Minuten Konzentration gefordert.

Den Auftakt macht eine Haydn-Komposition. Unter Hubovs Anleitung steigen die Kinder in das Stücks "A round with the master" ein. "Denkt an eure Haltung", ermahnt der 57-Jährige. Der gebürtige Rumäne möchte, dass die Musikschüler aufrecht und nicht zu nah an ihren Notenständern sitzen. "Am Ende konzentriert bleiben – versucht, die Instrumente so langen oben zu halten, bis ich den Taktstock senke."

Dann ist Groove gefragt. Lässig schnippt Hubov den Takt vor: "Eins, zwei – eins, zwei, drei, vier". Große Trommel, Schlagzeug und Perkussionsinstrumente eröffnen das fetzige "Let's rock". Auf dieses rhythmische Fundament bauen die Bläser die Melodie auf. Das Stück steigert sich und endet kraftvoll. "Das habt ihr toll gemacht." Hubov ist zufrieden. An einigen Feinheiten möchte er trotzdem noch feilen. Die Trompeter links von ihm erweisen sich als die Hardrocker des Orchesters. Hubov versucht, ihren Enthusiasmus in Bahnen zu lenken, die Lautstärke an bestimmten Stellen etwas herunterzufahren. Die Perkussionisten dagegen würde er gerne lauter hören. "Für Zimmerlautstärke war das schon super, aber das ist ein Rock-Stück – das muss krachen", ermuntert Hubov. In der letzten Reihe nimmt Gabriel diesen Vorschlag gerne an und lässt die Becken im zweiten Durchlauf laut erklingen.

Generell herrscht gute Stimmung im Halbkreis ums Dirigentenpodest. "Zugabe", ruft Posaunist Leo in einer der kurzen Pausen. "Genau", gibt Hubov zurück. "An der Stelle hoffen wir einfach mal, dass es dem Publikum gefallen hat", sagt er und schmunzelt. Zum Abschluss der Übungseinheit dürfen seine Schützlinge beim "Turbo Rock" nochmal auf die Tube drücken. Auch hier klingt schon alles prima. Lediglich den Teil ab Takt 20 lässt Hubov wiederholen. Dann ist die Probe beendet.

Während der Dirigent jedes Kind mit dem obligatorischen Abklatschen verabschiedet, setzt hinter ihm bereits Getöse ein. Jetzt ist das Jugendorchester an der Reihe, die Instrumente zu stimmen.



Das Konzert

Am Samstag, 1. April, findet in der Jahnhalle ab 19 Uhr ein Konzert anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Musikschule statt. Unter der Leitung von Helmut Hubov tritt zunächst das Gruppenspiel auf. Danach spielen Schulorchester, Jugend-Blasorchester und die Stadtmusik Stockach. Zudem wird es einen Auftritt des Kammerorchesters Divertimento unter der Leitung von Beatrice Speck und Klaus Uhrmeister geben. Der Eintritt ist frei. (das)