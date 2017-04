Stockach Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und DRK in Stockach bekommen den Segen

Vor St. Oswald sind von Pfarrer Michael Lienhard zwei Fahrzeuge der Feuerwehr und eins des DRK gesegnet worden

Stockach – "An Palmsonntag feiert die Kirche den Einzug Jesu Christi in Jerusalem", sagte Pfarrer Michael Lienhard. Wenige Tage danach starb er am Kreuz. Freude und Tiefpunkt des Lebens lägen oft dicht beisammen. "Das kennen auch Feuerwehr und DRK." Lienhard dankte den Helfern, dass Menschen in Not durch ihren Einsatz Hilfe erfahren und sich auf sie verlassen könnten. "Nur im Team geht's" schloss Lienhard und bat alle Anwesenden, beim Vaterunser sich an den Händen zu halten.

Der neue Gerätewagen des Deutschen Roten Kreuzes war lange der Traum der 43 Mitglieder des Ortsvereins Stockach. Er soll zu Schnelleinsätzen bei Brandfällen und Ereignissen mit vielen Verletzten genutzt werden. Neben Sanitätsmaterial, Tragen und Betten enthält er zwei aufblasbare beheizte Zelte, um den Verletzten Schutz vor Witterungseinflüssen zu geben, bevor sie ins Krankenhaus transportiert werden. Patienten und Angehörige können darin betreut werden. Die Kosten für das neue Fahrzeug lagen im fünfstelligen Bereich, verriet Bereitschaftsleiter Florian Aicheler.

Der Mannschaftswagen der Feuerwehr wird hauptsächlich für den Transport von Personal zur Einsatzstelle und den sicheren Transport der Jugendfeuerwehr bei Übungen genutzt. Ein klassisches Nachrückfahrzeug ist der neue Gerätewagen Logistik (GW-L2). Er kommt bei Unwettereinsätzen, Großschadenslagen und Gefahrguteinsätzen zum Einsatz. So ein komplexes Sonderfahrzeug gibt es nicht standardmäßig zu kaufen. Für die Realisierung des aufwendigen Projektes hatte sich eine Planungsgruppe aus acht erfahrenen Feuerwehrleuten gebildet. Die Planung begann bereits 2014, der Gemeinderat segnete das Projekt im letzten Quartal des Jahres 2015 ab. Das 230 000 Euro teure Fahrzeug ersetzt den davor genutzten Gerätewagen Transport (GW-T). Das Fahrzeug, das nicht mehr den technischen Anforderungen gerecht wird, war als gebrauchter Getränkelaster in Berlin gekauft und 1990 nach eigener Planung in Eigenleistung zu einem Transportfahrzeug umgerüstet worden.