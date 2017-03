Stockach Eine schwedische Premiere: Nellenburg-Gymnasium begrüßt Austauschschüler aus Borlänge

Zu Gast bei Freunden: Nachdem die Stockacher Gymnasiasten im September eine Woche im schwedischen Borlänge verbracht haben, sind jetzt die ersten schwedischen Schüler in Stockach angekommen. Bürgermeister Rainer Stolz hieß sie im Sitzungssaal des Rathauses willkommen.

Zwölf Stunden hat es von Haustür zu Haustür gedauert, erzählt Schülerin Alva Pedersen. Erst ging es mit dem Zug nach Stockholm, dann per Flugzeug nach Zürich, weiter mit dem Zug nach Singen und schließlich mit dem Auto nach Stockach. Als die 19-Jährige aus dem schwedischen Borlänge am Dienstag um 22 Uhr bei ihrer Austauschpartnerin Maren Schuler eintraf, war es schon dunkel. Von der Stadt habe sie deshalb noch nicht viel gesehen, bedauert die Schülerin des Haga-Gymnasiet. Was sie am Mittwochmorgen vor dem Empfang im Rathaus in Augenschein nehmen konnte, habe ihr aber gut gefallen. Gemütlich wirkt es hier in Stockach, sagt Alva in perfektem Englisch – "cozy".

Für die 19-Jährige und viele ihrer 14 Mitschüler ist es der erste Deutschlandbesuch. Fremd fühlt sie sich trotzdem nicht. Das liegt daran, dass die deutsche Delegation im September bereits in Schweden zu Gast war. Maren Schuler hat die Woche in Borlänge sehr gut gefallen. Und auch wenn Alva einige Jahre älter ist, verstehen sich die beiden bestens.

Vielleicht hat das mit dem Auswahlprozess zu tun. "Wir waren 30 Bewerber, die alle gerne mit nach Schweden wollten", erklärt Maren. Da aber nur 15 von ihnen die Reise antreten konnten, durften sich die Schweden ihre Wunschpartner aus den auf englisch formulierten Lebensläufen aussuchen. "Maren klang interessant und sie backt gerne, genau wie ich", erklärt Alva, warum sie sich für ihre Partnerin entschieden hat.

In den nächsten Tagen werden die schwedischen Schüler zusammen mit den Zehntklässlern des Nellenburg-Gymnasiums die Region erkunden. "Zunächst besichtigen wir die Reichenau", erklärt Lehrerin Susanne Schlemmer den Ablaufplan. "Am Freitag fahren wir dann nach Friedrichshafen ins Zeppelinmuseum." Wie die Schüler ihr Wochenende verbringen, bleibt ihnen und den Gastfamilien überlassen. "Einige haben einen Ausflug in den Europapark vor", weiß Schlemmer.

Am Montagabend wird dann in Wahlwies der Abschluss des ersten Austausches zwischen Borlänge und Stockach gefeiert.