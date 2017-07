Stockach Eine gescheiterte Rebellion: Waldorfschüler zeigen Stück von Ken Kesey

35 Zwölftklässler an der Waldorfschule in Wahlwies inszenieren "Einer flog über das Kuckucksnest" von Ken Kesey. Regie führen Laura Hagemann und Lioba Hintz. Die gelungene Premiere begeistert 300 Theaterbesucher. Weitere Vorstellungen täglich bis einschließlich 15. Juli jeweils um 20 Uhr.

Für ihr Theaterprojekt haben sich die Zwölftklässler der Waldorfschule Ken Keseys Roman "Einer flog über das Kuckucksnest" ausgesucht. Dieser ist kein Klamauk, sondern eine subtile und vernichtende Abrechnung mit der offiziellen Ideologie des amerikanischen Traums (American Dream) und seinem Konsum-, Leistungs- und Konformitätsdruck. Das Kuckucksnest, die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses, ist im Sinn eines Mikrokosmos getreues Abbild der Gesellschaft, ihrer ethnischen Zusammensetzung, Hierarchie und Machtstruktur. Die 35 Zwölftklässler stellten in ihrer Inszenierung mit Laura Hagemann und Lioba Hintz den Kleinganoven McMurphy in den Fokus. Er rebelliert gegen die tägliche Routine und steckt damit auch Mitpatienten an.

Zur Horror-Schau gerieten Szenen wie die tägliche Medikamenten-Ausgabe an die offensichtlich mit Psychopharmaka vollgestopften Patienten. Wer rebelliert, wird fixiert. Die Stimmung im Aufenthaltsraum der Psychiatrie ist pittoresk. Eine gute Prise Normalität hält mit der Einweisung des Kleinganoven McMurphy Einzug. McMurphy macht es sich zum Sport, die kühle Oberschwester Ratched bis an den Rand des Wahn-sinns zu treiben. Wegen des vielen Textes wurden die beiden Hauptrollen bei der dramaturgisch fesselnden Inszenierung mehrfach besetzt.

Dem in seiner Einbildung ans Kreuz genagelten Ruckly, der später willenlos als Basketball-Korb dient, zieht McMurphy die imaginären Nägel aus den Händen. Psychodelisches knarzt aus Lautsprechern der Anstalt. Es klingelt: Zeit für die Gruppentherapie. "Jede Zelle meines Körpers ist voll gut drauf" wird gesungen und getanzt. Außenseiter sind und bleiben die Chronischen. Die Gruppe der Patienten spaltet sich zunächst in jene, die ihren Sinn in der Thearapie sehen und in andere, die zynisch rebellieren. "Ich habe schon einmal drei Monate in einer Stunde vorbeigehen sehen, einfach so", sagt eine Stimme aus dem Hintergrund. Kleine Gags am Rande entspannen die unter die Haut gehende Dramaturgie. So zum Beispiel: "Einmal um Weihnachten kam ein alter Mann mit weißem Bart in die Psychiatrie. Er wurde glattrasiert."

"Bemerkenswert, wie ausdrucksstark die jungen Akteure gesprochen und gespielt haben" lobte in der Pause die ehemalige Waldorfschülerin Reinhild Lambertz, die in Bremen als Waldorflehrerin arbeitet. Kurz vor Schluss wird unter dem Gekreuzigten die Unschuld bejubelt. Die weitere Handlung ließ den knapp 300 Zuschauern vor Grauen fast das Blut in den Adern gefrieren. Noch im total finsteren Zuschauerraum baute sich lang anhaltender Beifall auf. "Es war toll", resümierte der Wahlwieser Hausarzt Matthias Hagemann. "Ich komme am Freitag noch einmal".

Die Mitwirkenden

Folgende Schüler sind beteiligt: Solveigh Berg, Lena Bracker, Isabell Brinkmann, Elina Bu-cher, Luisa Burdaew, Fabienne Bursy, Emilia Büttner, Nicolas Eifridt, Hanna Eipperle, Manuel Fischer, Konstantin Flegar, Karim Flinsbach, Melina Haftka, Aaron Hintz, Janosch Iten, Clara Jahn, Jule Frederike Kaiser, Luisa Kaiser, Viola Kopp, Joshua Neugebauer, Tristan Rist, Lisa Saxer, Anna Schafheitle, Joel Schamberger, Leander Schlüter, Joshua Schmiederer, Lawrence Steyer, Kim Treis, Soraya Vanrenterghem, Chiara Vassali, Alina Veser, Nora Vogel, Leandra Wiesner, Clara-Maria Zachmann, Merlin Zunker (gri)