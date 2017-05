Stockach Eine besondere Französisch-Stunde

Das "FranceMobil" machte Station am Nellenburg-Gymnasium in Stockach, und alle vier siebten Klassen zeigen, wie gut sie schon nach wenigen Monaten Französisch sprechen und verstehen können.

Eine unkonventionelle Schulstunde erlebten die vier siebten Klassen des Nellenburg-Gymnasiums, als die französische Lektorin Marie Bauer sie mit dem "FranceMobi"l besuchte. Die 25-Jährige betreut ein Jahr lang die Bezirke Karlsruhe und Freiburg und ist eine von zwölf Lektoren, die in ganz Deutschland Kindergärten, Grund- Real-, Berufsschulen und Gymnasien ansteuern. "Jeden Tag besuche ich eine andere Schule. Je nach Alter der Kinder ändere ich meine Themen, sonst würde es mir selbst auch zu langweilig", erzählte die junge Frau in der Pause. Das Programm "FranceMobil" wurde 2002 von der Robert Bosch Stiftung und der Französischen Botschaft in Berlin ins Leben gerufen. Es hat mit seinen Aktionen und Angeboten schon über eine Million Schüler an über 13 000 Schulen erreicht.

Im Nellenburg-Gymnasium machte die 7c mit Referendarin Julia Minges den Anfang. "Die Schüler mussten sich vorstellen und sagen, welches Hobby sie haben", berichtete sie. Dann habe die Französin Bilder ausgelegt, die französische und deutsche Dinge darstellten, die zusammenpassten und in einem Wettspiel gefunden werden sollten. Auf einer Landkarte zeigte die Lektorin alle französischsprachigen Länder der Welt, die sich die Schülerinnen und Schüler einprägen sollten. Es ging darum, möglichst viele der Länder richtig an die Tafel zu schreiben. Ein Musik-Quiz schloss sich an.

"Ich hatte das Gefühl, dass die Schüler Spaß hatten. Es wurde viel gelacht", erzählte Julia Minges. Dass nur Französisch gesprochen wurde, war für die Mädchen und Jungen, die erst seit September diese Sprache lernen, eine Herausforderung, die sie wie ihre Parallelklassen gut meisterten. Die Klasse 7a sollte für jeden Buchstaben des Alphabets ein Wort finden. Die Schüler staunten selbst, was sie schon alles wussten. Noch erstaunter waren sie, als Marie Bauer sich am Ende in akzentfreiem Deutsch bei ihnen bedankte. Ihr Vater sei Deutscher und sie zweisprachig aufgewachsen – das hatte sie aber nur den Erwachsenen verraten.