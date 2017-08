Bodman-Ludwigshafen Eine attraktive Eingangspforte für Bodman

Der Weilerkapellen-Bereich soll umgestaltet werden. Erste Pläne stellte Architekt Sascha Deißler vom Büro Freiraum Werkstadt vor.

Die historische Weilerkapelle bildet das "Eingangstor" für Bodman. Wer von der Landseite her Bodman besucht, muss fast zwangsläufig über die Kreuzung an der Kapelle. Andererseits ist diese auch der Punkt, an dem Bodman seine Gäste begrüßt – für einen Ferienort sicherlich nicht genügend repräsentativ. Dies soll nach Meinung von Verwaltung und Gemeinderat anders werden. In der Funktion als Eingangspforte in die ehemalige Kaiserpfalz soll der Bereich um die Weilerkapelle aufgewertet, das heißt neu gestaltet werden mit einem neuen Gebäude mit Café, zusammen mit einer Neugestaltung des Straßenraumes. Erste Überlegungen zur Neugestaltung hat jetzt Landschaftsarchitekt Sascha Deißler vom Büro Freiraum Werkstadt in Überlingen, das mit der Erstellung eines Entwurfs beauftragt wurde, dem Gemeinderat mitgeteilt. Dieses Büro arbeitet eng und im Ausausch mit dem Büro 365 Grad zusammen.

Der Bereich der Weilerkapelle liegt nicht mehr innerhalb des Sanierungsgebietes. Gleichwohl besteht die Absicht, diesen Bereich, zumal er auch der Ortsmitte Bodman dient, durch den Parkplatz als städtebaulichen Auftakt attraktiv zu machen. Aus diesem Grund stellte die Gemeinde beim Regierungspräsidium Freiburg einen Antrag auf Eingliederung in das ASP Sanierungsprogramm, und deshalb reiste auch Bürgermeister Matthias Weckbach zu ersten Gesprächen mit Fachbehörden nach Freiburg., wobei er die vom Gemeinderat favorisierte Planung des Büros Freiraum Werkstadt in seinem Gepäck hatte.

Zielsetzung für die Neugestaltung ist es, einen Platzcharakter auszubilden und vom Parkplatz aus gesehen, einen städtebaulichen Auftakt mit hohem Aufenthaltscharakter herzustellen, der Besucher zum Verweilen einlädt. Hierzu sollen die vorhandenen Ressourcen genutzt werden. "Die Obstverkaufsstellen sowie die unter Schutz stehende Linde schaffen zusammen mit der Weilerkapelle und dem gegenüberliegenden Brunnen und der zu überbauenden Fläche, die ehemals Carl Kaiser gehörte, einen Rahmen, der fortentwickelt werden kann. Gleichwohl bildet sich der gesamte Verkehr über diese Kreuzung ab, sie muss also weiterhin leistungsfähig sein. Zwei Faktoren sind wichtig: die Lenkung des Parksuchverkehrs und der Bau einer Entlastungsstraße", heißt es in einer Verlautbarung der Verwaltung. Was den Parksuchverkehrs anbelangt, muss nach Meinung der Verwaltung ein Bündel von Maßnahmen erwogen werden, welches sich über die Lenkung des einfahrenden Verkehrs durch eine bauliche Veränderung der Kreuzung Im Weiler/Bodanrückstraße, einer Anzeige der innerörtlichen freien Parkplätze und auf Informationen zu Belastungen des Parksuchverkehrs erstreckt. Die Straßenführung der Entlastungsstraße würde vorsehen, dass diese in Höhe des Feuerwehrhauses südlich auf die Straße Untere Kapellenäcker geführt wird.

Landschaftsarchitekt Sascha Deißler hielt sich bei der Vorstellung von Plänen an die Vorgaben von Verwaltung und Gemeinderat, dass die unterschiedlichen Bereiche für Straße und Fußgänger deutlich erkennbar bleiben, sichere Fußwegbezeichnungen geschaffen werden und die Verbindung ortsauswärts rechts an der Kapelle vorbei befahrbar bleiben müssen. Der Architekt hatte als Variante diesen Bereich auch als Platz gesehen, was nicht im Sinne des Gemeinderates war. Bürgermeister Matthias Weckbach wird dem Gemeinderat nach der Sommerpause über das Ergebnis der Gespräche im Regierungspräsidium berichten.

Sinnvoller Antrag

Der landseitige Eingang in den Kernbereich Bodman bei der historischen Weilerkapelle soll entsprechend seiner Bedeutung als wichtiger Ferienort einen repräsentativen Charakter erhalten. Da dieser Bereich nicht mehr im Sanierungsgebiet „Altort Bodman“ liegt, ist die Gemeinde bemüht, diesen in das Sanierungsprogramm einzugliedern, was auch mit finanziellen Vorteilen verbunden wäre. Der Antrag ist sinnvoll, denn der beantragte Bereich ist ein Stück Altbodman mit der im Mittelalter erbauten Kapelle. (fws)