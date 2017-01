Stockach Eine Säule in Berlin

Der neidische Blick von Stockach aus nach Hamburg und Berlin, wo Elphi und Ranki Erfolge feiern

Die Woche ist gespickt mit Neid. Voller Demut hat unsereins auf dem Sofa mit anschauen und anhören dürfen, wie die Hamburger ihre Elbphilharmonie einweihen mussten. Das Teil namens Elphi – und das sagen wir mit der ganzen Zurückhaltung, die wir als Hegauer im Restlandkreis aufbringen können – wird dem Konstanzer Konzil wohl den Rang ablaufen. Wir, die diese Aussage gerne mit Brief und Siegel und vor allem mit Unterschrift am Eröffnungstag am Platz der Deutschen Einheit 1 in 20457 Hamburg gerne bekundet hätten, sind natürlich nicht eingeladen worden. Die letzten frei verfügbaren Karten gingen an gewisse Herrschaften wie Dieter Zetsche (Mercedes) und Rüdiger Grube (Bahn). Klar, Chefs haben immer Assistenten, die rechtzeitig eine Karte besorgen können. Tja Elphi, da müssen wir ein anderes Mal vorbeischauen, wenn die Konkurrenz nicht so groß ist.

Zu einem anderen großstädtischen Ereignis hätte unsereins diese Woche ungehindert Zutritt bekommen. Nette Post kam von Miriam Lenk, die Bildhauerin aus Bodman hat uns eine Einladung zur Ausstellung "Under Construction" in der Galerie Schau Fenster in Berlin geschickt. Miriam Lenk ist dort mit ihrer Arbeit "Säule 2016 Epoxidharz 317 x 36 x 40 Zentimeter" vertreten. Nennen wir das Werk der Einfachheit halber "Ranki", denn die Künstlerin schreibt: "Miniaturisierte Grotesken und ornamentale Details verspannen sich als organisch rankenhafte Säule im geometrischen Raum."

Leider mussten wir für die Ausstellungseröffnung am heutigen Freitagabend absagen. Nicht, weil uns die Entfernung von 787 Kilometern und eine Fahrtzeit von etwa acht Stunden in die Lobeckstraße nach Berlin schreckt. Nein, wir haben heute schon einen Termin, den wir nicht absagen können: Die Alefanz-Verleihung auf Schloss Langenstein. Was für ein Trost: Statt Elphi und Ranki gibt's Alefanzi.