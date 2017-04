Stockach Eine Jugendbotschafterin aus Ludwigshafen

Das diesjährige Treffen der deutsch-britischen Jugendbotschafter ging in Berlin über die Bühne. Eine der deutschen Botschafterinnen ist Victoria Wieshoff aus Ludwigshafen.

Das deutsch-britische Jugendbotschafter-Netzwerk (UK-German-Connection) besteht aus jungen Menschen in Deutschland und im Vereinigten Königreich, die Interesse für das andere Land haben, und die sich mit Ideen und Engagement für deutsch-britische Schul- und Jugendkontakte einsetzen wollen. Jugendbotschafter planen und verwirklichen ihre eigenen Projekte und führen sie für und mit jüngeren Schülern in ihrer eigenen Schule oder anderen Schulen vor Ort durch.

Gerade in Zeiten des Brexit spielen die Jugendbotschafter eine wichtige Rolle dabei, deutsch-britische Aktivitäten bekannter zu machen und junge Menschen dazu zu motivieren, Interesse an der Kultur und Sprache des anderen Landes zu entwickeln und deren Kontakt mit jungen Menschen vor Ort zu steigern. Durch ihre Arbeit tragen die Jugendbotschafter aktiv zur Stärkung des interkulturellen Bewusstseins bei, indem sie ihre eigenen Erfahrungen, Ideen und Interessen in einer engagierten und positiven Art und Weise mit anderen Jugendlichen teilen.

Victoria Wieshoff, die zweisprachig aufgewachsen ist, und in Großbritannien bereits verschiedene Praktika absolviert hat, wurde Ende 2016 sie offiziell als Youth Ambassador benannt. Sie besucht die Schlossschule Gaienhofen und fand dort offene Ohren für dieses Projekt. So wurde im Vorfeld des Treffens eine Umfrage durchgeführt, um die Meinung der Schüler zum Thema Brexit abzufragen. „Mit sehr großer Mehrheit haben sich die Schüler gegen den sogenannten Brexit ausgesprochen“, berichtet Victoria Wieshoff. „Man ist sich deutlich bewusst, welche Konsequenzen für uns Jugendliche daraus entstehen.“ Diese Meinung wurde bei dem Treffen in Berlin noch einmal verdeutlicht.

Die Youth Ambassodors treffen sich zweimal pro Jahr – in London und in Berlin – für Schulungen, Projektentwicklungen, thematische Diskussionen und die Erstellung neuer Ausgaben ihres Online-Magazins.